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2019年公务员省考招录陆续启动

2019-03-11 07:42 来源：中国新闻网
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　　近期，吉林、云南、福建等多省份相继启动了2019年公务员省考的招录工作。观察各省份的招考公告，部分省份的招录规模比上一年度有所下降。从考试时间来看，多个省份都将公共科目笔试时间定于今年4月20日举行。

　　多省份发布2019年省考招录公告

　　相对于被称为“国考”的中央机关及其直属机构公务员招录，以各省份为单位组织的公务员招考也被成为“省考”。

　　近日，吉林、云南、福建等省份发布公告，正式启动2019年公务员招录工作。另据重庆人事考试中心此前发布的消息，该地面向社会公开招录公务员(参照管理人员)考试预计将于3月中下旬报名。

　　而在此前，北京、上海、辽宁、江苏等省市已于此前启动了2019年度的公务员招录。其中，北京、上海、辽宁的2019年度公务员招录笔试已经结束。

　　在报名人数方面，根据各地发布的招录信息，2019年度云南计划招录公务员3470人，福建计划招录2471人，吉林计划招录的人数则为3668人。

　　和去年的招录人数相比，部分省份的计划招录人数出现了下降，例如，与2018年福建计划招录3601人相比，今年该省的计划招录人数为2471人，减少了1000余个名额。

　　而在云南，该省在2018年计划招录3765名公务员，今年这个数字则下降到3470人。

　　多地将省考笔试定于4月20日

　　观察各省份的考试时间，有一些省份已经结束了2019年公务员招录的笔试环节。例如，北京2019年公务员招录的公共科目笔试已于2018年12月16日举行，上海的笔试时间为2019年1月13日。

　　相比于一些省份的差异化笔试时间，还有一些省份将公务员招录的笔试时间固定为同一天，在考生中，这也被称为“公务员联考”。

　　根据相关省份的公告，吉林、福建、云南等省份的公共科目笔试时间都定于2019年4月20日。此外，虽然重庆市尚未出台当地的公务员招考公告，但根据据重庆人事考试中心发布的《2019年度重庆市人事考试工作计划》，该地也将于4月20日考试。

　　事实上，相较于时间相对固定的公务员“国考”，各地组织的公务员“省考”招录时间各不相同。

　　“近几年，大部分省份将‘省考’集中在每年的4月份进行笔试，少数省份一年内还分春、秋季两次考试。”华图教育公考辅导专家李曼卿分析。

　　李曼卿说，近年来，北京、上海等均较早启动公务员招录，也有多数省份将公务员招录的省考笔试开考时间定在同一天，例如，2018年4月21日，有超过20个省份同日举行省考笔试。

　　“参加联考的各省份，招录工作都是单独组织，联考也并非同卷，多省份选择同日笔试，有助于避免考生利用考试时间差奔波各省份频繁应考的弊端。”李曼卿称。

　　省考和国考有何区别？

　　与大家熟悉的“国考”相比，除了上文提到的时间差异，公务员“省考”又有何不同之处？

　　专家分析，中央机关及其直属机构考试录用公务员也被称为“国考”，为中央、国家机关及其直属机构面向全国招录公务员。公务员“省考”则是以各省份为单位，为省、市、县、乡四级机关招录公务员，在本省范围内举行。

　　另据专家介绍，国考招考具有地域的全国性、范围的广泛性以及条件的开放性，全国各省份居民均可报考，无户籍限制，而省考的招考范围相对比较窄，部分省份、部分职位有户籍限制。

　　从笔试中的公共科目来看，无论国考还是省考，公共科目都包括《行政职业能力测验》和《申论》两科。对于国考来说，公共科目中《申论》分为省级以上(含副省级)和市(地)级两类试卷，部分职位加试专业科目。省考和国考类似，但有一些地区也会根据地方情况增设考试内容。

编辑： 唐巧燕

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