广州多所中学发力科技拔尖创新人才培养

在广州，许多中学都在发力，要成为拔尖创新人才的“早期孵化器”。

近日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，为我国教育发展描绘了远景蓝图。其中提到，要提升一流人才培养与创新能力。加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养，加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重。在广州，许多中学都在发力，要成为拔尖创新人才的“早期孵化器”。日前，广州市南武中学宣布将推出科技高中部，欢迎有能力在中考中获得700分以上的同学报考，广东华侨中学的工程技术实验室创新课程，也将从今年开始面向全体学生开放。

广州10所中学斩获学科竞赛“省一”

日前，教育部、中国科协网官方公示了2018年获得数学、物理、化学、生物、信息五大学科竞赛省一等奖名单。记者梳理发现，广东省获得省一等奖的总人数为582人,分布在36所中学，其中广州10所中学有所斩获，华南师范大学附属中学以94个“省一”获奖人数独占鳌头。近年来势头正猛的广州大学附属中学省一获奖人数有38人，排名第二。以信息学见长的广州市第二中学“省一”总获奖人数为36人，其中30人奖项属于信息学。除此以外，广东实验中学、广州市第六中学、执信中学、广雅中学、六中珠江中学、广州市第三中学、广外附设外语学校均有学生斩获“省一”奖项。

科技高中部、工程实验室亮相中学

广州不少示范性高中也在培养拔尖创新人才方面发力。百年名校南武中学今年宣布，将推出科技高中部，欢迎全市700分以上的同学报考。2018年，南武中学推出三个学院：CCAE学院（3个班）、剑吴学院（4个班）、晦闻学院（5个班）。其中，CCAE学院是当年最好的学院，中考分数要求705分，CCAE学院中最顶级的创新人才班要求中考718分以上。

2019年，南武中学将全面升级CCAE学院，设立“CCAE科技高中部”,计划招收3个班，以科技为主兼顾人文，突显智慧教学兼顾传统，倡导STEM学习,重视思维教学，开设科技类创新型实验室必修和选修课程。学校创新型实验室优先满足“CCAE科技高中部”选课需要，同时，学校至少和10所国内外理工类高水平大学的实验室建立联系，拓展学生学习空间，丰富学习方式，鼓励、支持学生参加国内外科技创新类竞赛和实践活动。

另外，广东华侨中学则在初高中两个校区开辟了共计850平方米的工程技术实验室。分为木工实验、电子制作和人工智能技术应用三个区域。未来，华侨中学所有学生都将学习工程技术。目前，华侨中学高中部每一个年级有三个创新班。华侨中学校长李子良透露，计划从下个学期开始，将原有的面向三个创新班的创新课程体系，包括《发明制作》《智能机器人》《数学思维方法》《新概念英语》和《纳米实验》等课程，覆盖到整个高中部。

英才计划架起中学和大学的桥梁

今年寒假，2018学年广州市中学生“英才计划”特训营正式开营，全市共有179名学生获得入营资格。特训营涵盖数学、物理、化学、生物等自然科学领域。高中生进入中山大学和华南理工大学学习；初中生进入广州大学和广东药科大学学习。参与英才计划的高校导师共31人，分别来自不同高校的生科院、化工学院、数计学院、物理、建筑、中药学院等。

营员根据自身学科兴趣和特长，选择相关实验室进行实验和操作训练。特训营结束时，营员需提交研究总结、工作汇报，并根据所在实验室的专业方向，撰写一份自己感兴趣的问题研究计划以及学习体会。“英才计划”注重发挥科学家在精神熏陶、学术引领和人格养成中的重要作用。导师将从中学生的兴趣和特点出发制定切实可行的培养方案，使学生实质参与科学研究，锻炼学生自主发现问题、分析问题、解决问题的能力。

就读于华中科技大学的赵知闲曾参与英才计划。他表示，自己当年参与的课题不多，主要还是旁听科研组的每周答辩，同时还和组员共同完成了“探究岭南地区白花鬼针草潜在的药学价值”的课题。他表示，自己最大的收获是在听导师的团队做每周答辩的时候，了解了很多关于生态学的知识，也充分了解了大学中论文的撰写需要的理论思想以及科学性写作的方式。进入大学后，他的学术英语显示出优势，他觉得这与当年英才计划导师团队经常全英答辩有关。