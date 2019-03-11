竞争加剧 报国际学校需早准备

随着3月的到来，广东很多国际学校都已经发布了2019年入学的招生简章，甚至有的已经准备进行入学考试，摩拳擦掌要开始新一轮的招生了。

随着3月的到来，广东很多国际学校都已经发布了2019年入学的招生简章，甚至有的已经准备进行入学考试，摩拳擦掌要开始新一轮的招生了。

报读人数大增 录取分数高企

目前国际学校的发展方兴未艾，业内人士表示，国际教育目前正出现从精英化到普及化的趋势。在“2019国际学校校长峰会”上，十多家知名国际学校的相关负责人在探讨“面向未来的国际人才培养”的话题时，普遍认为英语能力、核心素养、具有本土情怀又有全球视野将是未来人才的标配。

华附国际部的副主任及招生办主任黄志铭表示，据不完全统计，到目前为止全国已有超过1000所国际学校，国际学校设置了各种课程体系，包括A-level、AP、IB等等。值得注意的一个现象是，以前能考上华附的学生，可能不会选择国际课程，但这几年以来的招生情况是，能考上华附的，不一定能考上国际部，从这几年中考录取平均分来看，国际部比本部的平均分要高10分左右。这种现象不仅在华附出现，像北师大附中的国际部，可能很多学生连考试的资格都不一定有，因为报考的人太多了，不少学校可能要先面试完才让学生去考试。因报读学生人数持续增长，不少学校的录取分数也水涨船高，尤其是需要中考成绩录取的。祈福英语实验学校副校长韩轶敏表示，祈福英语实验学校的学生人数和班级人数每年以20%的速度在递增，学生每年都要经过中考才能够进入到该校，基本上中考的成绩在660分以上才能进入，2017年中加班的平均分数达到了710分。

知名国际学校录取率持续降低

近两年各城市的国际学校数量增加迅猛，申请的人数也迅速攀升，但数据表明，录取率却持续降低，有的国际学校报名4000人，录取150人，录取率不及4％。学校为了获得好的生源，不断提高录取标准。业内人士表示，事实上，好学校的学位非常难申请到，需提前充分准备。在准备的过程中，避免陷入一些误区。

对此，业内人士表示，大部分国际学校的英文课程分为两种，ESL和 Literature。ESL是 English As Second Language，ESL的学习以日常沟通为目标，不解决用英语学习其他学科的课题。而 Literature，是母语者的语文课，不仅是基础的识字断句，更要理解字里行间所传递的深意，这相当于最高程度的英语课程。如果孩子进入国际学校的时候只有ESL的水平，语言运用和理解能力可能比同级学生要弱。国际学校其实期望孩子入学前已经具备一定的学术英语能力，以便日后应对各种以英语传授的学科学习，包括大量的阅读调研与学科论文，如果孩子用英语学习其他学科所要求的学术阅读和写作能力缺乏锻炼，只会更跟不上。因此在进入国际学校之前一定要做好充分的学术英语能力准备，以便让孩子有一个好的起点，也有用英文进行学科学习的能力。优质的国际学校，学习绝不比公立学校轻松。有些家长可能有个错觉，国际学校的学生自由时间特别多，国际学校其实更注重学生的自我探索和自我管理能力，所以学生课下不仅要完成老师的作业，其实要花更多的时间补充阅读、调研、自学消化，写 Essay交 Paper，保证优秀的GPA，还要兼顾课外活动。可以说国际学校的学习，绝不比体制内学校轻松。

3、4月各种入学测试陆续展开

【备考秘籍】

升读国际学校需长远规划

升读国际学校需要长远规划，想进入国际初中，建议从小学四年级开始准备，想进入国际高中，可从初一准备。初一完成初级阶段的学术英语、小托福的学习，并了解A-level、AP、IB等课程体系的特点，初二完成托福或雅思基础学习，了解和收罗目标学校的资料，也有不少学校招收初二学生。到初三的阶段3、4月就可以准备入学考试，参考预计的中考成绩、英语水平进行精准的择校了。

笔试重视小托福和托福

进入3月已有不少学校进行校园开放并举行入学测试。从“2019国际学校校长峰会”上不少学校现场进行的模拟测试来看，国际学校考核第一关就是英语笔试，基本上在小升初阶段以小托福难度、初升高阶段以托福难度为基准来出题，甚至直接把小托福和托福题目拿来作为笔试题目。业内人士表示，因为小托福和托福是国际性的标准化考试，考试的难度是基本稳定的，学生拿到标准化语言考试成绩是有说服力的，能够证明自己的英文水平。这项能力不是简单通过临时抱佛脚能达到的。

面试需作充分准备和演练

第二关则是面试。会对话，不等于会面试。面试官问，你的兴趣爱好是什么？孩子如果平时不是特别会总结和归纳自己的特点、优劣势，懂得怎样表达更能体现自己的优点，面试回答往往不到点子上。对一些特殊的问题，比如为什么要进入国际学校学习，为什么要申请我们这所学校，未来想要做什么等面试官很喜欢问的问题，如果提前缺乏准备，恐怕也回答不上。所以针对面试，需要充分的准备和演练。

对不同学校进行针对性地备考

还要针对不同学校进行有针对性的备考。英孚留学备考中心有关负责人建议，华南师范大学附属中学（HFI）在同等条件下，有特长或国内外各类竞赛获奖证书者予以优先录取，备考时数学可多做中考压轴题，锻炼思维灵敏度，英语多阅读原著小说，多说多写。备考广州外国语学校国际部，数学可上网搜索SAT1&2的练习题来熟悉题型，英语下载托福模考软件来进行练习，也可搜索SAT1阅读与语法题来练习。

广州英东中学NCPA美式高中笔试会考英语、数学和逻辑思维，面试则要多练习逻辑题，熟悉英文的数学题，英语可找网上阅读题。

广东碧桂园学校全面认可雅思考试，如达到一定标准可以不用入学英语考试，备考的话可以参考雅思题目多练习。

ULC英国剑桥国际高中这样的学校，官网上有每个年级入学考试的考试大纲，可上网了解并备考。