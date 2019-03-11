教育集团化发展 让更多人上好学

近年来，广州深化教育改革、推进教育集团化，成立或筹备近40所教育集团，扩大了优质学校品牌效应和优质教育资源总量，让更多学生得以上好学。

近年来，广州深化教育改革、推进教育集团化，成立或筹备近40所教育集团，扩大了优质学校品牌效应和优质教育资源总量，让更多学生得以上好学。

百年大计，教育为本。随着广州市不断吸引人才流入、二孩时代的来临，以及新生家庭对于教育的重视与追求，一方面促进公办及民办基础教育规模扩张，使学生“好上学”；另一方面也使学生“上好学”“读好书”的需求更加迫切。而探索教育集团化办学道路，均衡优质教育资源发展，是让每个孩子享有公平而有质量的教育的有效途径之一。

趋势

教育集团化办学，提升公办优质教育资源辐射力

让孩子在家门口上好学校，享好教育是诸多家庭的教育期待，也是市民幸福指数的重要指标。为此，广东省政府办公厅于2017年11月，发布了《关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》；随后12月，广州市迅速成立了首批市属教育集团，包括广雅、执信、二中、广州实验4所教育集团，提升公办优质教育资源的辐射作用。

广州市各区对于教育集团化办学的探索早已有之。越秀区2013年4月成立育才教育集团、2014年12月成立培正教育集团；海珠区2013年4月组建海珠区实验小学教育集团、2015年3月组建南武中学教育集团；白云区2017年5月成立培英、大同、六十五中教育集团；天河区2017年8月组建广州市第一一三中学教育集团等。

2018年是广州市教育资源优化配置、集团化办学迅猛推进的一年。

4月，南沙区组建金隆小学、南沙小学2所教育集团；5月，广州市第二批市属教育集团成立，包括广州六中、广大附中和广铁一中3所教育集团；6月，荔湾区以“3+6”模式推进教育集团化，部署与省市属示范高中合作共建的教育集团3个、以区属示范性高中等学校为龙头的教育集团6个，并与广东实验中学等签订合作共建教育集团协议，涉及公办、民办不同体制的42所学校54个校区，涵盖从幼儿园到高中的不同学段；9月，天河区成立华阳教育集团和体育东教育集团，聚力8所小学；12月，黄埔区挂牌成立玉岩教育集团、第八十六中学教育集团、广州开发区外国语学校教育集团、怡园教育集团、广州开发区第二小学教育集团；同月，海珠区成立第二实验小学教育集团；2019年1月，番禺区筹建了广东仲元中学教育集团和广东番禺中学教育集团。

2018年5月，广州市教育局副局长华山鹰在第二批市属教育集团成立仪式上表示：“目前已实现市属优质教育资源集团化办学全覆盖，使每个区都至少有1个市属教育集团在当地办学。”据记者初步统计，广州市属、区属教育集团近40个。

广州的教育集团化办学还在继续发展。据悉，第三批市属教育集团，包括广州外国语学校教育集团、广州协和中学教育集团和广东华侨中学教育集团已在筹划准备当中，将继续推进中心城区优质教育资源向外围城区辐射延伸，让更多学生好上学、上好学。

方式

因地制宜多措并举，进行先锋式和实验性变革

目前广州教育集团的办学方式主要有三种：

一是直接建校，即龙头学校根据布局规划，直接建设新校区合并管理。如执信中学天河校区、广雅中学花都校区等。新建学校由教育集团核心学校直接管理，建构教学模式和校园文化。

二是委托管理，将成员学校委托给龙头学校管理。如越秀区与省实共建广东实验中学越秀学校，该校由原广州市第二十一中学、越秀外国语学校合并，以区属托管的模式委交给省实全面管理；省实派出的四位校级领导和部分学科骨干教师，与越秀区派出的领导干部组建新的管理团队。

三是合作帮扶，龙头学校与成员学校建立深度合作帮扶关系。如执信中学从化实验学校（从化六中）等，执信中学派出管理团队进驻从化六中，通过专家指导、跟岗培养、系列培训等措施，加强从化六中课程、文化建设等。

同时，广州实验教育集团作为广州市教育研究院参与办学的联盟式机构，将有教研员将承担教学任务，实现教研与教学的高度融合一体化。据广州市教育研究院党委书记、院长方晓波表示，将在教育理念、课程设置、课堂教学、教育教学评价等方面进行先锋式和实验性变革。研究院还将从化区温泉镇6所区属公办小学、2所区属公办初中学校、广州市区若干优质学校建设“6+2+N”项目学校，成为“温泉实验教育集群”， 基于现代信息技术，实现课堂、练习、测试三同步。

此外，部分学校尝试与高校专家联合。如海珠区第二实验小学教育集团聘用华东师范大学知名教授刘良华任集团总校长，管理集团运作。