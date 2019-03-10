备战自考，你准备好了吗？

自考作为高等教育的有力补充，以证书含金量高等优势成为学历提升的重要途径。

自考作为高等教育的有力补充，以证书含金量高等优势成为学历提升的重要途径。目前，已进入2019年4月报考季，全国各大省市自考报名时间陆续公布。对此，尚德机构近日推出了“无忧学习规划”，助力学员备战自考。

国内各地自考存在考位、考区、报考科目数等不同限制，“无忧学习规划”由尚德机构专业的学习规划师团队为学员免费提供学习规划咨询，给出合理的考试计划。该规划结合尚德机构产品、技术等优势，为学员提供备考学习指导。尚德机构还利用人工智能，在历史大数据基础上，对关键考点进行分析和趋势预测；针对成人碎片化学习特点，推出多款免费学习的小程序，辅助学员进行学习。

据介绍，除整合全国各地自考政策、报考时间等信息并第一时间传递给学员外，尚德机构还会为学员制定考前提醒服务，通过班主任一对一的对接传达信息、解答疑惑。在提供优质教学和服务的同时，尚德机构还为学员提供就业及加薪等增值服务。最近上线的“尚德职通车”项目，联合知名企业打造直播招聘会，面向学员提供快速就业通道。

展望未来，尚德机构负责人表示，将继续秉持“为用户创造价值”的理念，提供从报考到学习的一体化服务，并以优质教学与服务以及先进的产品，向“中国新锐互联网大学”的目标大步迈进。