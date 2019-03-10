南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

备战自考，你准备好了吗？

2019-03-10 10:21 来源：南方网
字号减小 字号增大

自考作为高等教育的有力补充，以证书含金量高等优势成为学历提升的重要途径。目前，已进入2019年4月报考季，全国各大省市自考报名时间陆续公布。对此，尚德机构近日推出了“无忧学习规划”，助力学员备战自考。

国内各地自考存在考位、考区、报考科目数等不同限制，“无忧学习规划”由尚德机构专业的学习规划师团队为学员免费提供学习规划咨询，给出合理的考试计划。该规划结合尚德机构产品、技术等优势，为学员提供备考学习指导。尚德机构还利用人工智能，在历史大数据基础上，对关键考点进行分析和趋势预测；针对成人碎片化学习特点，推出多款免费学习的小程序，辅助学员进行学习。

据介绍，除整合全国各地自考政策、报考时间等信息并第一时间传递给学员外，尚德机构还会为学员制定考前提醒服务，通过班主任一对一的对接传达信息、解答疑惑。在提供优质教学和服务的同时，尚德机构还为学员提供就业及加薪等增值服务。最近上线的“尚德职通车”项目，联合知名企业打造直播招聘会，面向学员提供快速就业通道。

展望未来，尚德机构负责人表示，将继续秉持“为用户创造价值”的理念，提供从报考到学习的一体化服务，并以优质教学与服务以及先进的产品，向“中国新锐互联网大学”的目标大步迈进。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第3、4期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235