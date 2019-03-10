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教育部：大学办学重点回归人才培养

2019-03-10 09:16 来源：中国教育报
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　　“要坚决把立德树人作为衡量高等教育成效的根本标准，我们正在陆续出台意见和政策，在人才培养过程中逐步落实。”3月7日下午的全国政协教育界别联组会上，教育部部长陈宝生再次回应全国政协委员、广西大学校长赵跃宇去年的发言。

　　这令赵跃宇很高兴。他认为，大学办学重点应当回归人才培养。去年的联组会上，他第一个发言，向陈宝生部长抛出了这样一个问题：高等教育如何重归大学根本职能、重塑大学学术生态？陈宝生当场表示，对这个问题要有紧迫感、使命感，加快进程，在改革中努力加以解决，但同时也要有耐心。

　　2018年，高等教育领域发生了一系列大事：全国高等学校本科教育工作会议、“新时代高教40条”颁布，“六卓越一拔尖”计划2.0实施……在赵跃宇看来，这一年，高等教育顶层设计逐步完善，一系列改革扎实推进，整个社会对高等教育人才培养的重视达到了前所未有的高度。

　　“高校都积极行动起来了，把本科教育放在人才培养的核心地位，引导教师潜心教书育人，切实解决人才培养工作中存在的突出问题。”赵跃宇表示，学校出台了关于加快新时代广西大学一流本科教育发展的意见，坚持以学生为本，不断优化培养方案，严格课程管理和学习要求，改变学生“轻松读大学”的错误观念，激励他们刻苦学习。

　　记者从教育部了解到，过去一年，围绕全面振兴本科教育，教育部部署全面整顿本科教育秩序，淘汰“水课”，打造“金课”，取消“清考”；成立覆盖92个专业类以及课程建设的151个教指委，推动高等教育人才培养质量提升；发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，实施了涵盖全部92个本科专业类、587个专业标准。

　　在赵跃宇看来，新时代对高等教育的人才培养提出了新的课题，“世界范围新一轮科技革命和产业变革发展迅猛，需要我们不断更新教育教学理念，鼓励教师探索新的教育教学方法，激发学生学习兴趣和潜能，致力于培养适应经济社会发展的高素质创新型人才”。

　　2018年，教育部聚焦高等教育内涵发展，全面振兴本科教育，大力发展新工科、新医科、新农科、新文科，首批认定612个新工科研究与实践项目，增设大数据、人工智能、机器人、物联网等新兴领域急需专业点近400个。推进信息技术与教育教学深度融合，分两批认定公布1291门“国家精品在线开放课程”，慕课上线数量快速增长至8000余门，学习人数超过1.4亿人次。研究制定“六卓越一拔尖”计划2.0，打造覆盖文、理、工、农、医、教等领域的卓越拔尖人才培养领跑计划。第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛吸引全国2200多所高校265万名大学生踊跃参赛，高校创新创业教育改革向更大范围、更高层次、更深程度推进。

　　“一流本科教育只有进行时没有完成时，我们要全面提高学生的社会责任感、创新精神和实践能力，造就堪当民族复兴大任的时代新人。”赵跃宇说。

编辑： 唐巧燕

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