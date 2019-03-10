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多措并举扩大高职教育规模

2019-03-10 09:16 来源：中国教育报
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　　过去20年，我国高等职业教育的办学水平和人才培养质量实现了历史性进步。我建议具有扎实办学基础的高职学校进一步扩大招生规模，让更多青年接受更好的职业教育。

　　当前，我国产业升级和经济转型处于关键时期，需要大量高素质技术人才。而我国高等职业教育已具备较好的办学条件和较高的人才培养质量，尤其是2006年国家示范性高职院校建设启动以来，建设了456所优质学校、3815个骨干专业。加上高职教育学制短、见效快、空间大，因此可以为我国经济社会高质量发展作出更大贡献。

　　扩大高等职业教育规模，有助于推进一大批普通本科高等学校向应用型转变，实现普通学校和职业学校更加均衡发展，从而进一步优化教育结构，推动教育领域综合改革。同时，还能充分发挥高等职业教育与区域经济紧密结合的特性，更大规模培养高素质技术技能人才，提升城乡新增劳动力接受高等教育的比重。扩大高等职业教育规模也是实现偏远贫困地区精准脱贫的需要。目前，我国高等职业院校毕业生半年后就业率达90%，起薪和可持续发展能力都呈现较好局面。在我看来，高等职业教育未来完全可以为精准脱贫作出更大贡献。

　　中等职业学校作为我国职业教育的重要组成部分，吸引力不强、社会认可度不高是一个不争的事实，其主要原因是升学率低，未能充分发挥其在现代职教体系中的基础作用。大幅提高中职生升入高职院校（专科）的比例，真正打通职教体系的薄弱环节，无疑可以增强职业教育的吸引力。

　　而高等职业教育规模的扩大，要坚持宽进和严出相结合。要坚持德技并修，明确目标，坚决落实立德树人的根本任务，以文化人、以德育人。要将职业技能培养与职业精神培养相融合，培育更多新时代的大国工匠、能工巧匠。要加强专业建设，结合区域产业的新发展，动态调整专业结构，深化专业内涵建设；高职院校还应围绕区域经济发展，以职教集团、现代学徒制、应用技术协同中心等为抓手，引导行业企业用人单位深度参与高职院校人才培养；要全力打造“双师型”教师队伍，实现校企师资双向流动。要着力加强高职院校教师教学能力、创新能力培养，推动模块化、项目式等教学改革，培育创新型教学团队。

　　好的政策要执行好，关键在于抓落实。出台扩大高等职业教育招生规模的政策，要给予相应的政策配套和检查督查，如经济欠发达地区的职教扩招需要配套经费支持，宽进严出要有严格的机制保障等。

编辑： 唐巧燕

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