广州大剧院2019女性艺术节推出多样活动　打造学习交流展示平台

第三届女性艺术节以丰富多元的13台精品演出为核心，举办一系列艺术展览、知识讲座、艺术大师班、工作坊等周边活动。

周晓琳带领儿童合唱团歌唱《我和我的祖国》

（南方网讯 记者李凌）日前，广州大剧院举办了2019女性艺术节发布会。此次艺术节为远道而来的女性艺术家提供演出的舞台，同时也为广州女性提供展示风采的平台。据悉，此次是广州大剧院策划的第三届女性艺术节，将以更加丰富多元的13台精品演出为核心，举办一系列艺术展览、知识讲座、艺术大师班、工作坊等周边活动。

届时，广州大剧院各个剧场和广州各大艺术公共空间都将成为交流、展示、创造、学习的平台，让广州市民感受多元的艺术正能量，挖掘女性身上独特之美。

发布会当天，女高音周晓琳、著名导演林奕华和高志森等一众嘉宾也莅临现场，与观众和媒体进行了交流。周晓琳更在现场带领儿童合唱团歌唱《我和我的祖国》。谈到今年即将展开广州大剧院第二轮原创歌剧《马可波罗》演出时，周晓琳透露自己正在积极筹备中，将会以更加放松和完美的状态做得更好。

而高志森也告诉大家，此次艺术节带来了原创戏曲音乐剧《一代天娇》，这是致敬红线女的一部作品，也是由“红派艺术传人”苏春梅演绎粤剧大师的一生。高志森更自曝自己在戏中自导自演，客串一个角色，而且这次的版本相比之前多加了十分钟内容。而这次的戏曲音乐剧，更结合了话剧、音乐剧、粤曲的元素，融合了多种艺术手法。而且他连同电影人黄百鸣、麦嘉，三个搞电影的人将整部作品打造出了电影感。

林奕华分享作品

而每次作品到访广州都一票难求的林奕华，这次也带来了他的首部音乐剧《梁祝的继承者们》。他在现场也播放了自己之前部分经典作品，自认里面有自己生活影子的元素加入，更呼吁大家走进剧院，通过这部作品找到自己。他更认为现在很多人希望被别人了解，多过自己了解自己，所以活得很迷茫。但是如果自己抱持着勇气，变得更独立勇敢，也会获得更多的幸福。

女性艺术节戏剧版块

致敬红线女 原创戏曲音乐剧《一代天娇》

“红派艺术传人”苏春梅演绎粤剧大师的一生

“我的生命属于艺术，我的艺术属于人民”，是粤剧大师红线女的写照。本剧以独特叙事方式描述红线女女仕初出道至晚年的事迹，概括而立体地欣赏她的坚毅不拔和艺术之光，以向红线女致敬。这部以戏曲、话剧和电影结合的创作戏曲音乐剧，老少咸宜、励志、幽默，由著名“光头神探”麦嘉、著名喜剧电影导演黄百鸣、高志森，加上红线女关门弟子苏春梅同台演出，给观众带来前所未有的期待和欢乐的时光。

香港话剧团《结婚》

著名剧作家又一情感力作

香港话剧团将演出改编自日本编剧桥田寿贺子的作品《结婚》，以五个十九岁至五十九岁的女人，诠释女性对于婚姻以及幸福的选择。《结婚》是日本天后级剧作家桥田寿贺子继脍炙人口的《阿信的故事》和《血疑》后又一情感力作，以细腻动人笔触描写女性心态及对生活的坚忍态度，感动不同国度的观众。此剧于2015年首演，旋即在香港舞台剧奖获得11项提名，并摘下5项大奖。