3月9日四类考试齐开考

小编为考生整理了各类考试的科目、时间等具体安排，快收好啦！

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）广东省2019年普通高考英语听说考试、普通高校本科插班生考试、普通高等学校三二分段专升本转段考试以及2019年上半年中小学教师资格考试笔试这四类考试将于3月9日开考，小编为考生整理了各类考试的科目、时间等具体安排，快收好啦！

准考证打印

考试时间安排

温馨提示

1、2019年英语听说考试时间安排在3月9-10日上、下午4个时间段进行，3月11日为处理异常情况考试。具体考试时间由各市、县（市、区）根据当地考生人数进行安排。

2、考生凭准考证、身份证按规定时间进入考点候考室，上午、下午时段的考生分别于8:00前和14:00前进场完毕，并在有关表格上签到；考前十五分钟，考生开始进入考场。

3、考生每小题作答时间有限制,务必留意系统提示的答题时间(系统提示时间为：已作答时间/该题总作答时间),在规定时限内完成作答。

2019年英语听说考试时间安排在3月9-10日上、下午4个时间段进行，3月11日为处理异常情况考试。具体考试时间由各市、县（市、区）根据当地考生人数进行安排。

普通高校本科插班生招生考试时间为2019年3月9日（星期六）至10日（星期日）两天。除英语以外的专业招生考试科目为五门，其中省统一考试三门，高校自主考试两门专业课。省统一考试的三门为政治理论、英语和专业基础课。专业基础课包括大学语文、高等数学、管理学、教育理论、艺术概论、民法、生态学基础，高校可根据专业特点选择其中一门。

英语专业考试科目为五门，包括两门省统一考试科目为政治理论、大学语文，及三门专业课。

考试各科满分为100分，五科总分为500分。每科考试时间为120分钟。

英语专业口语、听力考试，由招生学校自行组织，考试时间由学校自行决定并通知考生。

普通高等学校转段招生统一考试科目考核时间为2019年3月9日（星期六）。普通高校转段招生的统一考试科目为两门，一门公共基础课和一门专业基础课。统考科目与本科插班生统考科目统一命题，统一考试，统一评卷。公共基础课为英语，专业基础课根据专业的不同要求分别为高等数学、教育理论、艺术概论、管理学。

按照《教育部教师工作司关于中小学教师资格考试音、体、美专业考生公共科目单独编码的通知》（教师司函〔2017〕34号）和《教育部教师工作司关于中小学教师资格考试增加“心理健康教育”等学科的通知》（教师司函〔2017〕41号），从2017年下半年考试开始，对音、体、美专业考生的笔试公共科目一、科目二实行单独编码，在初中、高中、中职文化课类别增设“心理健康教育”、“日语”、“俄语”学科。笔试各科目采用纸笔方式进行。