杭电网红宿管员汤阿姨开讲“美食人生课”

做美食品人生。授课的老师是之前的网红宿管员汤杏芬阿姨。

平均一个寝室才一个名额，整幢宿舍楼大概只有20个人才能秒到的“美食人生课”，昨天在杭州电子科技大学的食堂里开课了。

做美食品人生。授课的老师是之前的网红宿管员汤杏芬阿姨。

汤阿姨是何许人？她是去年突然爆红的杭电宿管阿姨。汤阿姨50岁，余杭鸬鸟人。因为她在工作之余爱好写作，在6年时间里写出了200万字网络小说。之后，她收到了浙江网络作协的入会邀请，意味着汤阿姨已经得到权威写作组织的认可和接纳。同学们都说她哪里是阿姨啊，简直是楼层里的“扫地僧”。

新学期开学，汤阿姨在她的小黑板发布福利通知——将在寝室整理中得到满分的同学中，随机抽取优秀者跟她学做美味菜肴。学会了回家露一手，一起惊掉妈妈脸上的皱纹可好？

宿舍楼里的同学们非常激动，奔走相告。要知道，汤阿姨的手艺可不一般，据说去阿姨家做客一个月，可以保证一个月的菜单不重复。平时，汤阿姨做的红烧羊肉、卤鸡爪等相当受同学们的欢迎。

杭电后勤部决定给汤阿姨开一门课，阿姨说，她做的菜里蕴含很多人生哲理，就取名为“美食人生课”。

这不，昨天第一堂课开始了。围绕“寝室和美、亲如一家”的主题，主打菜是相传乾隆爱吃的“粢毛肉圆”，汤阿姨将这道菜赋予了不一样的寓意。

来上课的同学们将汤阿姨围在中间，看她如何将肉末进行调味、搅拌、揉捏、拍打，然后在糯米中翻滚一圈，一颗“粢毛肉圆”制作完成了。

同学们开始撸起袖子自己上手，在学做过程中，汤阿姨讲起她对这道美食的理解。“一盘散沙的糯米粒遇上普通肉末，它们彼此成就，升华成口口相传的名小吃，寓意知合作精神方得圆满。”汤阿姨希望同学们都在寝室这个小集体里互相帮助，团结友爱，成就彼此。

在上课的这群同学中，还有一位从宁波远道而来的大学生，他在网络上知道了汤阿姨的故事，还成了一枚“小粉丝”，听闻汤阿姨要授课，他是特意赶过来参加的。当他吃到热气腾腾刚出炉的“粢毛肉圆”时，大呼美味。

同学们说，他们在汤阿姨身上学到的，都不是在课堂里能学到的，在学业生涯中能遇到这样有个性的宿管阿姨，真的感到很幸福。

汤阿姨“美食人生课”菜单

炒三丝：冬笋丝、肉丝，咸菜吊鲜，红椒丝画龙点睛。用这些小食材体现寝室成员来自五湖四海，是缘分让她们血脉相连，寓意和和美美。

蒜泥凉拌莴笋：一道简单的白蒜泥拌莴笋，一清二白，简简单单，无忧无虑，豁达、不计较，寓意云淡风轻。

油爆咖喱虾：人生当知足，若不知足，如此这般的炫丽摆在面前，也感觉不到快乐幸福，寓意知足常乐。