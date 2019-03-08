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45名孩子组成孤儿班 50岁“妈妈”守护成长

2019-03-08 09:04 来源：中国新闻网
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 　　“爷爷，我不想让你走。”10岁的小慧眼里噙着泪，在校园里牵扯着爷爷的衣角。在安徽金寨县仙花实验学校的“孤儿班”，这样的场景经常出现，每在这时，陪伴他们的“校园妈妈”，会将他们搂在怀里，轻声安慰。在孤儿班里，每张笑脸的背后，都有着一段心酸的经历。

　　不同的孩子相似的故事

　　刘芳和刘娜是一对小姐妹，姐姐刘芳上五年级，妹妹刘娜上二年级，父亲去世母亲走失的她们自小跟随奶奶长大。长期住校的两个孩子都是自己洗衣服，因心疼妹妹，刘芳总是洗两份衣服。每个周末，奶奶王芳兰都会来看他们，这一天也是姐妹俩最开心的日子。

　　“孩子在学校学习，经常去看她们，她们的心里才有盼头，才不会乱想。”王芳兰今年65岁，每次来学校，她都会花费两个多小时的时间，由于妹妹刘娜是早产儿，体质差，奶奶就经常嘱咐姐姐要照顾妹妹。“我年纪也大了，不能陪孩子一辈子，所以我对孩子的要求就是‘成材先成人’。”

　　在这个班级里，孩子们的经历大体相似。陈凯今年已上初一，父母的离去让他感受到了自己的不同，每逢节日，便蹲在墙角悄悄流泪。“他很懂事，学习成绩也很好，就是现在性格比较内向。”陈凯的姨妈红着眼眶，她已将孩子带在身边多年，陈凯每到周末就会打电话给她，表示自己想回家，还曾问过为何自己没有父母。

　　孩子们的“戈妈妈”女儿心中的大忙人

　　“戈妈妈，戈妈妈……”一到放学时间，孩子们就飞奔到自习室，与生活老师分享着她们的快乐。孩子口中的“戈妈妈”是戈绍琳，今年50岁，2017年9月通过考试来到这所学校任职，刚来时，不少人劝阻过她。“我在2014年患了乳腺癌，后来恢复得不错，所以我还是想来试试。”戈绍琳告诉记者。

　　每天早晨五点半，戈绍琳就陪同孩子们洗漱、打扫寝室、跑操、早读，等孩子们上课后，便和其他老师一同重新打扫孩子的寝室与自习室，晚上陪着他们写作业。就连洗澡、洗衣服，戈绍琳和老师们也亲自上阵教学。在自习室里，戈绍琳让每个孩子拿一件衣服，开始上洗衣课，提高孩子的自理能力。

　　为了更好地照顾孩子，戈绍琳每天都写日志，将班里发生的大事一一记录。日复一日的忙碌也导致她长期无法回家，“上大学的女儿放寒假就来我这了，看我对孩子们这么用心，她说我是个大忙人，把爱都分给了弟弟妹妹们。”戈绍琳说道。

　　“我陪孩子长大，孩子陪我变老”

　　对于戈绍琳来说，最快乐的事情就是看着孩子们长大。她每个月都要对孩子们进行一次个人谈话，并形成记录保留在册，孩子的进步与退步，戈绍琳也全都记在心里。

　　她从储物柜里搬出一摞作业本，这是一位二年级学生的所有作业，她指着上面的字迹说：“你看，这个孩子去年下半年学习极度不认真，字迹潦草，远不及上半年，但是今年从目前来看，学习态度很好。”戈绍琳回忆，陪伴孩子们成长有酸有甜，她至今仍记得孩子们送她的生日礼物，“全部是手工制作的小东西，特别可爱，也是我这辈子收到的最好的礼物。”

　　据了解，目前孤儿班共有45名学生，年纪均在7岁至15岁之间，这些学生的学杂费均被免除，每月还可享受政府下发的900元生活补贴。面对这些可爱的孩子，戈绍琳笑着说：“我陪他们长大，他们陪我变老。”

 

 

编辑： 李凌

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