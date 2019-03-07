加强国际交流，广外携手波尔图大学共建孔子学院

3月7日上午，广东外语外贸大学与葡萄牙波尔图大学共建孔子学院签约仪式暨中葡文化交流研讨会在广外北校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳 周花姣）3月7日上午，广东外语外贸大学（下称“广外”）与葡萄牙波尔图大学共建孔子学院签约仪式暨中葡文化交流研讨会在广外北校区举行。国家汉办、省教育厅、广外及波尔图大学相关领导、学者以及师生们共同见证了这一时刻。

与会嘉宾合影

“国家汉办把波尔图大学孔子学院交由广外承办，这是广外在欧盟地区的第一所孔子学院，既是光荣的使命，也是沉重的责任。”广外党委书记隋广军在致辞中介绍到，广外自2006年起先后开设了6家孔子学院和孔子课堂，是广东省在海外建设独立的孔子学院（课堂）数量最多的高校。本次波尔图大学与广外合作成立孔子学院，有利于促进中葡文化交流，深层次发展校际合作，从而共同推动两校的高层次国际化建设，为广外培养更多高层次国际化人才、搭建国际化交流平台，进而促进两国教育文化等多方面友好交流。

波尔图大学校长安东尼奥·索萨·佩雷拉介绍了该校的科研、教学、科技创新、学生实习就业等情况，希望与广外在学科发展、科研合作、教师互访、学生互派方面开展更多的合作。

在研讨会上，来自中国社科院、波尔图大学、国家汉办以及广外学者分别做了发言。中国社科院近代史研究所黄庆华研究员指出，中国跟葡萄牙商贸、文化交往历史悠久，中国和葡萄牙都处在各自发展的关键阶段。中国正在全面深化改革，扩大对外开放。中国将不断扩大务实合作的深度和广度，共同创造中葡关系更加美好的明天。广外金融学院院长易行健教授指出，以“一带一路”倡议为引领，打造中葡经济合作新典范，同时应该抓住“粤港澳大湾区”建设机遇，发挥澳门和珠海横琴自由贸易试验区的平台和协同作用。国家汉办魏婧全面回顾了葡萄牙孔子学院的建设历程，波尔图孔子学院作为我国在葡萄牙的第五所孔子学院，对两国增加交流互鉴，促进人民交往有重要意义。

据悉，孔子学院建设是广外国际化发展的重要战略之一，对构建广外全方位的教育国际合作交流格局，加强中外人文交流起着重要作用，广外将充分利用孔子学院这一平台培养更多熟悉对方国家的优秀人才，构建国家友好交往平台，为深化中外友好、构建人类命运共同体作出贡献。