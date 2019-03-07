值得学习！63岁老人给邻居送饭近一年

去年4月，梅汉霞去朱秀华家串门，知道这一情况后，马上决定：以后我给你送饭！

朱奶奶名叫朱秀华，住在武昌白沙洲堤后社区4栋1单元2楼。朱秀华的老伴1991年去世后，她就一直一个人生活。2017年朱秀华患上白内障，眼睛渐渐看不清东西。2018年，朱奶奶眼睛几近失明，连燃气灶、锅碗等都看不清在哪里，吃饭成了一大难题。去年4月，梅汉霞去朱秀华家串门，知道这一情况后，马上决定：以后我给你送饭！

30多年前，朱秀华自愿帮她带孩子像待孙子

社区居民们纷纷称赞，这对邻居比亲人还亲。梅汉霞说：“在我最难的时候，是朱奶奶帮了我，我们就像亲人一样。现在亲人有需要，我只是做了力所能及的事。”

时间回溯到30多年前。当时梅汉霞生了个大胖小子，在家休产假。两家经常走动，朱秀华每天都会上楼去看看小孩，和梅汉霞拉拉家常。一天，朱秀华照常上楼和梅汉霞聊天，询问家里的近况，发现小梅一直愁眉不展。在朱秀华的再三追问下，梅汉霞才慢慢道出了担忧，家里条件不好，一家五口住在70多平方米的房子里，老公要忙着上班，自己也马上要休完产假，婆婆身体又不好，孩子太小没人带真是犯了难。

朱秀华听后笑笑说：“这有什么难的，我正好退休在家也没什么事做，只要你放心，孩子就放在我家，我来帮你带。”

朱秀华从武汉油脂一厂退休后就赋闲在家，对于帮忙给邻居带小孩的事情，家人也比较支持。每天早上，梅汉霞上班前会把孩子送到朱秀华家，下班后再把孩子接回去。

就这样，梅汉霞早出晚归去上班，把儿子潘超寄养在朱秀华那儿。小潘超的到来也给朱秀华家增添了生趣，朱秀华家只有个独生女儿，老人便把小梅的儿子当亲孙子一般来看待。给潘超喂奶粉、换尿布，照顾得无微不至。三四岁的时候，潘超嘴馋喜欢吃零食，朱秀华就像变戏法似的，从家里拿出各种零食，给小潘超吃，只要小孩有需求，朱秀华都是尽量满足。一直把潘超带到了5岁多。“现在我都记着朱奶奶对我的好呢，有空没空都会去她那儿陪着她。”如今已经娶妻生子的潘超告诉长江日报记者。

去年开始，梅汉霞变着花样送饭菜一天不落

30年来两家人就像亲人一样。当梅汉霞了解到朱奶奶的情况后，就和家人商量想给朱秀华送饭。儿子潘超说：“妈妈，这还跟我们商量什么呀，给奶奶送个饭不是我们应该做的吗？”

就这样，为朱秀华准备饭菜、送饭成为了梅汉霞的日常。

梅汉霞告诉长江日报记者，自己虽然退休了，但还在原单位食堂里帮忙打杂，补贴家用。她每天6点起床，到菜场采购食材，然后就要赶去上班。由于朱秀华老人每天起床比较晚，每天早上会吃点馒头或是面包，所以梅汉霞给她做好了中餐、晚餐送过去，一天也没耽搁。

为了了解朱秀华的口味偏好，头一天，梅汉霞就会先到朱秀华家里，问老人第二天想吃什么，然后按照朱秀华的喜好购买。考虑到家里的伙食比较油、口味重、不够软烂，老人吃了对胃不好，梅汉霞每次都另外给老人准备吃的。把玉米剥成粒，炒到熟透，番茄鸡蛋汤里掺杂一些肉末，菜薹多炒5分钟让它更软……每次给朱秀华做饭，梅汉霞就像是给自己的母亲做饭一样，想着怎样搭配，如何让营养更均衡，让老人吃得舒心。“今天给她做了两素一荤一汤”，长江日报记者看到装好的盒饭里，有煮软烂的牛肉、豌豆米炒肉丝、油麦菜、番茄鸡蛋汤。

开始给朱秀华送饭以后，为了不耽误送饭，梅汉霞减少了出门的次数。大年初四那天，一家人本来要去亲戚家拜年吃个团圆饭，梅汉霞担心朱秀华吃不上饭，把儿子留在家里送饭。即使再忙，梅汉霞出门前都会想办法解决朱秀华吃饭的问题，要么委托给儿子，要么托邻居帮忙，安排好了才放心外出办事。