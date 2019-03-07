为什么你的计划总赶不上变化？

有的时候，对未来估计得太乐观，同样会导致你的“计划谬误”。

你的身边一定有这样的朋友或是工作伙伴，他们总是没办法按照自己定下的计划来完成工作，平时吃饭看电影逛街也总是迟到。“对不起，我以为按照这个时间，我是能够赶到的。”听朋友道歉听到腻烦，你可曾想过，这其实也是心理学现象在作怪。这种名为“时间估计偏差”的现象，源头可不止是时间观念差。有的时候，对未来估计得太乐观，同样会导致你的“计划谬误”。

平时做事为啥总觉得来不及？ 那是因为你的乐观主义占了上风

生活中有很多和计划相关的flag，倒下的速度不是一般的快：高校学生暗下决心要在一个星期之内完成学期论文，最终却花了整整两周才写完。艺术家和客户约定10天后可以来取一幅油画，但半个月过去了，画作依然是正在进行时……以上bug的出现，都是同一个原因导致的：它们都出现了一定程度的“高估倾向”。

这种时间估计的偏差，在心理学上拥有一个专属的名字——计划谬误理论。除了前一段提出的两个案例之外，计划谬误理论还普遍存在于工程项目的预算中，竣工时间超期，实际经费比预算超出一大截，这些都是计划谬误的表现。心理学研究发现，“高估倾向”之所以如此频发，与人们对于计划过于乐观有很大程度的关系。在制定项目计划时，不少人通常已经提前“脑补”了计划已经执行，甚至是在未来的某一天顺利完成后的情景，发生在大脑中的“将来进行时”和“将来过去完成时”的畅想，成了计划制定时的“拖累”，它让人们忽视掉了过去执行类似计划时的经验和可能出行的意外，从而导致了乐观的时间估计偏差，发生“高估倾向”。

这种倾向，类似于人们大白话所说的“想得美”。你对计划的每一步想象，都会按照很顺利的情况做预设，所有的事情都按照计划发生，所有的步骤都不会有意外发生。然而，“现实很骨感”这个句子，说的正是计划发生的实际情况。所有的实际都会比你想象的“再坏一点点”，这时候，你对于计划的估计就会发生偏差。

解决办法

计划制定时给自己找个“帮手”

对抗“高估倾向”其实并不难，给自己的计划找个帮手其实就能解决问题。因为你自己的估计大多偏向主观，找个帮手以“观察者”而不是“参与者”的身份审视你的计划，能够帮你得出更加客观的结论。当然，如果你是孤军奋战，纠正“高估倾向”也不是没有办法。你不妨将计划“再想坏一点”，保持一定理性的悲观，试着尽可能多的考虑计划执行过程中遭遇的困难，此时你为计划制定的预算或是工期，将会准确许多。

原谅身边那些爱迟到的人

他们的“时间记忆”也许真的有偏差

接下来的这段文字，你可以转发给身边的各位“迟到大王”。约好饭局，他总会姗姗来迟。敲定见面的时间，他总要迟到一小会儿。“迟到大王”和你通报的“还有1分钟就到”，至少会让你再等上5分钟甚至更久。然而，各种花式迟到的发生，却并非出自他们的本意，“我真的以为这个时间是可以到的。”

这些又好气又好笑的生活场景，背后也有心理学现象在支撑，那就是“记忆偏差理论”。为什么“迟到大王”概念里的1分钟，在你这里却远远不止1分钟呢？一种心理学观点研究认为，“迟到大王”的时间记忆，可能真的有误差。现实生活中，我们总会凭着过往的类似经历来预估时间，此时需要借助过去的时间记忆。但脑海中过去的时间记忆并不一定准确，人们很少对事件开始和结束的具体时间进行精准核对，都是靠着经验大概估算。等到下一次重复执行这一事件时，则会调动上一次估算的结果，来衡量这一次的事件完成大约需要多长时间。因此，出现时间记忆误差，不是来自对过去正确记忆的忽视，而是来自过去有偏差的记忆。换句话说，“迟到大王”概念里的1分钟，可能要与真实时间的1分30秒甚至是2分钟画等号。

解决方法

“掐表计时”纠正时间记忆

“迟到大王”身边的各位好朋友，完全可以帮“迟到大王”改掉迟到的坏习惯。心理学家经过实验发现，通过纠正时间记忆，可以提高时间预估的准确性。每一次的聚会，都给爱迟到的朋友掐个表，并且将迟到的情况向他本人及时反馈，“你从单位赶过来花了45分钟，比预计时间多了5分钟。”时间一长，“迟到大王”将会接受到你提供的正确时间信息，减少对于时间的低估倾向。

教你一招提高时间观念，还有这些好方法

国家二级心理咨询师葛利利建议，提高时间观念，给大脑增强“时间感”，不妨可以试试以下几种方法：

1、试着将计划分解，然后在每一步的分解任务中详细考虑关键步骤，以及一些容易被忽略的细节。这样可以尽量减少你对时间估计的乐观偏差。

2、提高积极性，减少阻抗。很多人的拖延，都来自内心对于事件的抗拒。内心不是那么想要去完成，别人再怎么“赶鸭子上架”，都无法收获良好的积极效果。

3、如果你还没有长大，依然是个需要父母来监督的孩子，那么干脆就在父母的监督之下养成良好的守时习惯吧。等到你真的成年可以独立生活时，你会发现，时间观念实在太重要了……