中小学生该不该禁用手机？

有老师和家长早已把具有上网、聊天、玩游戏等功能的手机看成洪水猛兽。

近来，海南省政协委员、海南师范大学地理与环境科学学院院长赵志忠提出建议：相关部门应尽快立法禁止16岁以下中小学生使用智能手机。此建议一出，立即成为热门话题。实际上，一些老师和家长早已把具有上网、聊天、玩游戏等功能的手机看成洪水猛兽，恨不得立刻让孩子将其抛到九霄云外。不过，也有反面声音称此举“治标不治本”，言过其实。中小学生到底该不该禁用手机呢？

手机“罪恶”罄竹难书

在很多家长和教育工作者看来，手机严重影响中小学生身心健康发展，其“罪恶”罄竹难书。

一位北京家长这样控诉自己上初三的儿子:“孩子自己在屋里的时候,经常把手机夹在书页中佯装学习，一旦我们进屋，他立刻做学习状，很难察觉。直到有一回我无意中撞见，才明白他在跟我耍心眼儿。”

另一位北京家长也表现出对孩子沉迷于手机的无限担忧。她说，成年人拿着手机还没完没了，小学生更缺乏克制，她的女儿一玩手机就要玩到没电，大好的学习时间在刷屏中白白浪费掉了。

绍兴市一些人大代表通过走访调研发现，小学生使用手机已成了学生校内生活的一种干扰，不但分散了学生注意力，成为视力的“隐性杀手”，还因为缺乏与父母的交流，导致部分孩子在语言、社交等能力上表现出欠缺。

澳大利亚悉尼大学和麦考瑞大学的临床心理学专家、名誉研究员丹妮尔·爱因斯坦（Danielle Einstein）认为，智能手机应用程序以及所散播的信息会促使大脑分泌更多的多巴胺，容易造成中小学生对智能手机上瘾。孩子们若过度使用手机，会导致丧失面对面交流与沟通的能力。而且，有迹象表明使用手机会降低学习效率。事实上，越来越多的年轻人因为智能手机的使用，产生了焦虑感甚至演变成抑郁症。

芬兰教育专家帕思·萨尔伯格（Pasi Sahlberg）提出，学生使用手机分心是导致澳大利亚学生在经济合作与发展组织（OECD）“国际学生评估项目”（PISA）测试中排名下滑的主要原因。

“禁用”呼声一浪高过一浪

早在2010年初，山东省济南市政协委员韩晗曾建议立法禁止手机进校园。当时他就意识到，手机进校园已是一个值得关注的学校问题，“一个班里至少五分之三的学生拿着手机进了课堂，你看着他好像在听课，其实他的手在桌底下玩QQ、打游戏……”2015年，山东省日照市人大代表、日照实验高级中学校长郑强，以及广东省惠州市人大代表叶澜涛等，也有类似的建议。

由于不忍看到因痴迷于手机游戏而耽误学习、自毁前程的学生，去年,身为高中班主任的全国人大代表王家娟建议修订教育法，禁止基础教育阶段学生携带手机进入校园，守护未成年人成长。

王家娟曾多次在学校没收学生的手机，有时候手机到她手里的时候还发烫。她注意到，近些年学生中戴眼镜的数量明显比以前多。在她看来，这与中小学生长期使用手机存在一定关系。此外，容易分散学习注意力、易被网络不良内容侵害等问题也是她反对中小学生带手机去学校的重要原因。

王家娟期望通过立法来规范青少年手机使用行为。她认为，仅仅依靠学校的校规校纪，其威慑力远远不够，“至少应当把禁止携带手机入校园写入中小学生日常行为规范中，让老师有理有据地处理学生手机问题。这样，也能减少学生的抵触心理，有利于教学工作更好地开展。”

《2017年全国教育事业发展统计公报》数据显示，我国基础教育阶段的在校生将近两亿。可以想象，其中的手机使用者数量有多么庞大。然而，对于这些使用手机的中小学生，我国法律方面的监管却是一片空白。王家娟建议，应该在进行充分调研和论证的基础上修订教育法，禁止基础教育阶段的学生携带手机进入校园，同时还要加大宣传力度，加强执法检查。