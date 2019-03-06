提供上百个岗位，尚德搭建平台助力学员就业

据中国人力资源市场发布的数据显示，2015年，22.4%的企业需要求职者具有本科及以上的学历，到了2017年，这一比例上涨到24.4%。

伴随人才竞争的加剧，企业对学历的要求也“水涨船高”。据中国人力资源市场发布的数据显示，2015年，22.4%的企业需要求职者具有本科及以上的学历，到了2017年，这一比例上涨到24.4%。

据尚德机构和拉勾网联合发布的数据显示，2017年，拉勾网平台要求求职者具有本科学历的城市TOP5依次为北京、上海、杭州、深圳和南京。其中，北京对本科学历的要求占比高达62.1%；紧随其后的上海占比为52.5%，其余的也都在45%左右。城市越发达，对求职者的学历要求越高。该数据还显示，薪资水平明显与学历呈正相关关系。

尚德机构在为学员提供高质量教学和服务的同时，近日推出了直播招聘会——“尚德职通车”，为企业招聘和学员就业间搭建起平台。首家合作企业裕丰地产本周将面向尚德机构学员开放市场、行政、人力、销售、后勤等上百个就业岗位。“尚德机构学员是具有上进心、能吃苦的一群人，这些都是用人单位最青睐的品质，也是我们裕丰欢迎的人才。”裕丰地产HR负责人表示。“尚德机构学员是具有上进心、能吃苦的一群人，这些都是用人单位最青睐的品质，也是我们裕丰欢迎的人才。”裕丰地产HR负责人表示。

“尚德职通车”项目负责人介绍，尚德机构与知名企业直接进行合作，搭建双向选择平台，以直播招聘会的形式，为尚德机构学员提供专属就业通道，让在读或毕业学员能够直接向企业投递简历并沟通薪资等问题。

秉持“为用户创造价值“的理念，尚德机构负责人表示，今后将在帮助学员获得学历证书的同时，不断为其提供就业以及升职加薪等更多增值服务。