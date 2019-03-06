异国求学客 租房有攻略

海外很多大学给学生的住宿提供了多种选择。

提前找房源资料

接到录取通知就开始

海外很多大学给学生的住宿提供了多种选择。学子可以选择学校公寓，可以选择自己租房，也可以选择寄宿家庭等等。

张宇宁正在澳大利亚悉尼科技大学就读。他介绍说：“澳大利亚的租房流程很长，找房子需要半个月甚至一个月的时间。在网上看好一个房子以后，我们需要在房子的开放时间中去参观，如果我们对房子感到满意的话，就会填申请表发到房主邮箱。房主会在所有的申请者里边选择自己满意的，然后给予他租房的资格。房子开放的频率一般为一周一两次，如果是一个好房子，同时会有四五拨人去申请。”

为了不让自己陷于被动，张宇宁认为，提前了解情况十分重要。“有刚来澳大利亚的学生没有时间找房子，他们就会找中国人办的房屋中介，因为中国人找房子的效率会很高，但是中国中介收费也很贵。”张宇宁在了解这种情况之后，就会在开学之前提早找房子。

魏澄（化名）正在英国曼彻斯特大学就读。她说：“我们在找房子的时候，基本上都是通过房屋中介来了解当地的房源。房屋中介会收取房主的回扣，回扣比较多，工作人员就卖力推荐。”魏澄提供了一种很好的租房方法：“找之前的学子推荐合适的房子。”

海外租房费用高

根据个人经济条件取舍

海外学子的个人经济状况往往是他们租房时考虑的首要因素。

张宇宁的学校为学生提供校内住宿，但是不仅需要申请，而且数量少、收费贵，只有不到10%的人会选择住学校公寓。最终，他选择了和朋友合租，他说：“主要考虑的是省钱。市中心的房子会很贵，特别是学校周围的。我们就住郊区，通过火车前往市区上学。”

张宇宁还分享了租房过程中的一个小插曲：“申请房子时，申请表上要填自己的职业、收入来源，还要提供银行的存款证明。有一次，我申请租一个当地人的房子，房主拒绝了我们。理由是他觉得我们是学生没有稳定的收入来源，怕我们付不起房租。”

魏澄选择租住校外公寓，她提到自己考虑的因素主要是价格。影响价格的因素包括房间的新旧装修，房间大小，到教室距离以及配套设施。当时，魏澄有两种校外公寓可以选择，一种是自己有独立卫浴和厨房，是完全属于自己的一个空间；还有一种是需要和室友共享厨房和客厅。她考虑到第一种不仅价格比较高，而且没有室友陪伴，就选择了第二种。

交通便捷很关键

最好出门就有公交站

对于那些初来乍到的海外学子来说，如何让生活更便利可能是他们最关心的问题。张宇宁住在郊区，火车是唯一的交通工具。在他找房子时，他主要看位置离火车站近不近，交通方便不方便。他也着重考虑了生活便捷的问题。他说：“国外地广人稀，不像中国的城市，可能几百米内就有一个超市，这边好几公里才有一个能买东西的地方，所以生活便捷是一个必须考虑的重要的因素。”

关于租房时对生活便捷性因素的考量，魏澄说，“在英国，很多公寓会有咖啡厅、免费的健身房、自习室、电影院，拥有很全面的公共配套设施。但是我不是很在意配套设施，作选择时更多地考虑到了交通因素。从我的房子到学校走路需要十五分钟左右，我觉得可以接受”。在多元文化的交融下，学子们租房不仅可以了解异国的不同，而且还使他们学会平衡自身需求，锻炼了自己独立应对事务的能力