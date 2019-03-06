一群70岁多岁“老学生”相约探望93岁老师

日前，湖北武汉，80岁的罗哲芳为93岁的张静芬戴上象征幸福的红围巾，一声“老师好”从罗哲芳口中喊出，两人的手67年后握在一起，时间仿佛回到1952年春天。

1949年10月，10岁的罗哲芳进入原武汉市汉阳区静清小学学习。彼时，23岁的张静芬是罗哲芳的语文老师。1952年春天，张静芬前往原公立华中大学(现为华中师范大学)进修，师生握手惜别，直到如今。

本月4日，与罗哲芳一起去看望张静芬老师的还有14人。其中李定琪等10人和罗哲芳一样，求学于静清小学，但均不是张静芬任课班级的学生；周晨阳等4人则是李定琪的学生，按照周晨阳的说法，是看望“太老师”。

这15人平均年龄超过70岁，年龄最大的是罗哲芳，最年轻的周晨阳今年60岁。尽管没有教授过自己，但面对张静芬，“老师好”依然是大家共同的心声。

今年74岁的肖艺珊1950年进入静清小学读书，和张静芬只有几面之缘。此次看望老师，她是发起人之一。

肖艺珊说，感恩老师为自己所做的一切。肖艺珊还记得，小学期间，她两次不慎在冬天将棉裤打湿，是语文老师肖俊华、音乐老师万超福分别为她烘干了棉裤。数学老师李家丰的家就在学校，肖艺珊下课后多次到李老师家中喝水。天冷时，她则去老师家添加衣物。放学时，她更是时常得到老师的辅导。

此前，由于受到通讯方式等限制，肖艺珊等学生毕业后与老师们断了联系。

今年1月，同学们在相互交流中得知张静芬还健在，于是相约来到位于汉阳区阳新路附近的张静芬家中，看望她。“她曾经见证过我成长，当然是我的老师。”肖艺珊说。“张静芬老师教导了李定琪老师，李定琪老师又教育了我们，知识代代相传。我们前来探望张静芬老师，理所应当。”周晨阳表示。

在张静芬家中，15人系上红围巾，代表曾经佩戴的红领巾，向93岁的张静芬鞠躬，然后站在张老师身边，唱着《老师我想你》，如同上学期间一样。

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老师当年家访时鼓励为主

从不向家长“告状”

“静清小学是我心中的一个梦，我常常在梦中回到小学，一直想寻找她，寻找当年的恩师。张静芬老师没有教过我，但她也是我的老师。”看到张静芬，肖艺珊说，“我完成了圆梦之旅。”

肖艺珊1950年进入小学读书，经过静清小学与武汉三中的求学历程，于1963年考上北京师范大学，随后前往东北工作，1978年回到武汉。在肖艺珊的印象中，回到武汉不久，她就回到静清小学旧址，希望重返校园，再见恩师。

然而，从起初乘坐公交车，到后来乘坐的士，再到步行寻找，静清小学旧址已经难以找到，但是每隔几年，肖艺珊都会重新回到学校所在地寻找，希望见到同学或者老师。

肖艺珊说：“小学时光是最难忘的记忆。我至今还记得教室旁边就是数学老师李家丰的家，我是在老师的帮助下成长的。我也记得，老师在办公室内为我烘干棉裤的那个炭炉。”

今年1月前后，肖艺珊在路上遇见李定琪，她是李家丰的女儿。在李定琪帮助下，肖艺珊进入静清小学微信群，在与同学交流中得知张静芬老师依然健康地生活着，于是与同学相约看望老师。

在看望的人群中，刘和利是李定琪的学生。刘和利说：“我来这里，就是想感恩李定琪老师当年对自己的关心。”1969年至1972年，刘和利在原武汉市东方红中学读书，是学校宣传队队员之一，李定琪是音乐老师，两人平时交流很多。李定琪回忆，一个寒冷的日子里，刘和利还没有感觉寒冷。李定琪看到刘和利，询问他是否感到寒冷，并且叮嘱一定要多穿点。“那时候，感觉老师就是亲人，这段对话我记了一辈子”。

“知识在传承，师生情也在传承，我们也向老师的老师问声好。”刘和利和周晨阳等人至今还与李定琪相约，每周二一起唱歌娱乐。“我们已经成了亲人，相互走动。”刘和利说。

尽管已是93岁高龄，张静芬思路依然清晰。进修后，她到初中任教，1980年退休。面对过去的学生，张静芬刚开始的印象是模糊的。聊过后，她渐渐想起了罗哲芳童年的样子。张静芬坦言，67年过去了，和学生之间的故事在她的脑海中已经模糊，只记得自己当年家访，从来都是对家长说鼓励性话语，而不会“告状”。“就是学生有不足之处，我也是让家长加强对学生的教育。孩子们都有自尊心，打击他们不利于成长，他们也会讨厌我，影响师生关系，不利于我对孩子们的引导”。

“没想到学生67年后还来看我，这是我最骄傲的事情。”张静芬激动地说。