聚焦创新与赋能，专家共探数字营销传播

由广东省广告协会、广州市广告行业协会、省广集团等共同主办的“第六届数字营销传播应用与研究国际高峰论坛”作为今年广州国际品牌节的一个重要组成部分，于3月5日上午在广州举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/陈韵博）从PC时代到移动时代，互联网不停地改变着人们的生活及交流方式，中国数字营销传播行业也面临着诸多转型。数字驱动和用户体验的变革，改变了整个营销传播领域的生态体系的同时，再一次勾起我们对行业未来的探索。

2019广州国际品牌节于3月3日至5日开幕。由广东省广告协会、广州市广告行业协会、省广集团等共同主办，暨南大学新闻与传播学院和媒体国家级实验教学示范中心（暨南大学）承办的“第六届数字营销传播应用与研究国际高峰论坛”作为今年广州国际品牌节的一个重要组成部分，于3月5日上午在广州举行。

论坛现场

会上，2019广州国际品牌节组委会副主席庞玉娟女士和暨南大学新闻与传播学院院长范以锦教授相继致辞，来自中国、美国、韩国等地的专家与学者共同探讨数字营销传播领域的前沿议题。本次峰会以“创新与赋能”为主题，探讨如何应对数字化转型过程中的关键挑战，升级营销思维，实现深度融合与跨界重构，同时聚焦创新与赋能，“三问数字营销”。

一问数字营销传播——创新该怎么做？

抖音是怎样塑造业界神话，创新移动营销新征途的？老少通吃、能打能闹的王老吉又是怎样玩转品牌年轻化的？乘科技的东风——5G时代+AR技术对于数字营销又意味着什么？来自抖音华南营销中心内容营销总监蚁畅、王老吉大健康产业有限公司副总经理叶继曾以及广州亮风台信息科技有限公司总监杜威亲临现场答疑解惑，带来最实践的“干货”与最前瞻的见解。

专家主题演讲现场

二问数字营销传播——赋能缘起何处？

数字媒体时代的文化和广告当如何，又将为赋能企业与个人带来什么？海外的数字营销传播发展现状是什么样，未来将会如何？诸多品牌在网络中的声誉如何看待，监测其之意义与对应的实践方法又该怎样？美国宾州州立大学广告与公关系主任沈福元教授、韩国东义大学赵璟燮教授、澳门互联网研究学会会长张荣显以多视角的观点，洞察赋能的必要性与重要性。

三问数字营销传播——禁区当在哪里？

数字营销传播汇聚了时下正热的人工智能、大数据、云计算等技术，但技术带来的隐患到底是什么，行业的禁区该如何辨明？暨南大学新闻与传播学院党委书记兼副院长杨先顺教授对大数据时代之下人工智能的道德困境与伦理治理问题进行了哲学高度的思辨与探讨。

作为今年广州国际品牌节的重要组成部分，本次论坛汇集多位资深专家和学者共同探讨如何应对数字化转型过程中的关键挑战，分析应该如何升级营销思维，实现深度融合与跨界重构，会议中让人耳目一新的精彩发言为大家呈现了一场数字营销传播思想盛宴。