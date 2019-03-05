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教育现代化瞄准成为学习大国，尚德机构助力学员终身学习

2019-03-05 11:19 来源：南方网
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近日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国的目标。《中国教育现代化2035》还重点部署了面向教育现代化的十大战略任务，包括构建服务全民的终身学习体系，它将进一步推动全民终身学习从理念、政策层面向实践领域的转变。

据介绍，尚德机构目前已建立起完整的学历和职业教育培训体系，其中，自考助学及学历培训项目从专科、本科已延伸至研究生阶段。在专业方面，目前自考助学已涉及英语、汉语言文学、行政管理、法律、学前教育、会计等18个专业；研究生项目涉及公共管理硕士、工程管理硕士、工商管理硕士等专业。在职业证书培训方面，目前已涉及人力资源师、财务会计、教师资格证、资产评估师、建造师、证券从业资格、期货从业资格、导游、演出经纪人、房地产经纪人、普通话考试等诸多项目。

在职人群学习普遍存在“时间少、碎片化、难坚持”的痛点，对此，尚德机构在教学、技术等方面积极探索实现终身教育目标的最佳路径，目前已推出“自考王者”等类似问答游戏的小程序，让用户以游戏的方式进行刷题，填补了学员的碎片化时间。此外，该机构的学习规划师，会根据学员的特点和需求，从一开始就为其提供量身定做的学习方案，不仅帮助学员获得知识，还帮助学员收获改变自我的成长价值。

在教学和服务方面，尚德机构拥有一支一千多人的全职教师和班主任队伍。在一线教学教研团队中，国外名校海归、国内985和211等名校毕业具有学霸属性的老师占比超过了一半。此外，尚德机构有着极为严格的教师选拔标准及考核制度，老师们入职后还要经过内部师训，考核合格后才有授课资格。如果同一门课有不止一位老师想要授课，他们之间还要进行比拼，学员也可以挑选适合自己的老师。有了这支优秀的师资队伍做保障，尚德机构教研人员梳理了现有知识架构，整理出约29万个知识点用来完善教学内容。基于历史大数据基础上人工智能技术对关键考点分析和趋势预测，并结合学员学习的难点和偏爱的教学方式，为学员规划最优学习策略和最短学习路径。

通过这些努力和探索，有效提升了成人学员的学习效率和学习热情，助力他们实现自己的学习目标。数据显示，在理想情况下，学员可以节约60%-70%的学习时间。2018年1月至11月，尚德机构学员总学习时长达4397万小时，共做题17.5亿道。2018年上课率稳定在50%左右，有些月份甚至超过80%。

“经过十多年发展，我们发现成人学习的意愿已经越来越好、越来越强了。”尚德机构创始人欧蓬表示，十多年前，尚德机构提出“学习是一种信仰”的口号，是想唤醒成人对学习的热情和动机。未来，尚德机构将通过技术进步、形式创新以及降低产品价格等手段，进一步降低成人学习的各种门槛，让更多人享受到优质教育资源。

编辑： 唐巧燕

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