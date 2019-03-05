保护商标权益，首届广东商标年会在广州举行

2月27日，由广东商标协会主办的首届广东商标年会在广州举行。

2月27日，由广东商标协会主办的首届广东商标年会在广州举行，来自政府部门、知名法官、专家学者、会员单位中的企业、研究、服务机构等代表二百余人参加了本次年会。

首届广东商标年会现场

会上，广东商标协会黄启宁会长作了《广东商标协会第四届理事会工作报告》，向全体会员汇报了近四年协会的工作情况和下一步工作安排。黄启宁他表示，今后要进一步发挥协会的积极作用，更好地为经济发展服务，将努力建立行之有效的商标保护协作机制，充分发挥协会联系政府和企业的桥梁作用，通过司法、行政和社会舆论等多种途径，协助会员单位制止和打击商标侵权行为；协助会员企业解决跨地域的商标纠纷，尤其是解决境外纠纷方面做出积极的努力和尝试，使会员企业的商标权益得到充分保护；按照章程规定切实保护会员商标专用权，为会员单位多办实事，促进企业商标事业健康发展。

中华商标协会会长兼秘书长马夫在年会上作了《沪深上市公司商标品牌价值评价》的主题演讲。他强调，商标品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，商标品牌价值评价是我国增强品牌建设软实力的重要举措。

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行副行长陈晓蕾为年会作了《无界·有我 金融跨界 无限可能》的主题演讲，她阐述了场景金融新生态API概念并介绍浦发银行生态银行建设方面的一些成果。

本次年会还分别举办了题为“商标创新与海外布局”、“商标运营与资本融合”、“商标保护与营商环境”、“商标权的司法实践”的四大商标分论坛，邀请到15位知识产权界知名法官和专家学者讲解时下商标热点问题，分享了关于商标在海外布局、资本运营、商标保护诉讼等方面的经验。