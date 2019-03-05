南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

保护商标权益，首届广东商标年会在广州举行

2019-03-05 11:03 来源：南方网
字号减小 字号增大

2月27日，由广东商标协会主办的首届广东商标年会在广州举行，来自政府部门、知名法官、专家学者、会员单位中的企业、研究、服务机构等代表二百余人参加了本次年会。

首届广东商标年会现场

会上，广东商标协会黄启宁会长作了《广东商标协会第四届理事会工作报告》，向全体会员汇报了近四年协会的工作情况和下一步工作安排。黄启宁他表示，今后要进一步发挥协会的积极作用，更好地为经济发展服务，将努力建立行之有效的商标保护协作机制，充分发挥协会联系政府和企业的桥梁作用，通过司法、行政和社会舆论等多种途径，协助会员单位制止和打击商标侵权行为；协助会员企业解决跨地域的商标纠纷，尤其是解决境外纠纷方面做出积极的努力和尝试，使会员企业的商标权益得到充分保护；按照章程规定切实保护会员商标专用权，为会员单位多办实事，促进企业商标事业健康发展。

中华商标协会会长兼秘书长马夫在年会上作了《沪深上市公司商标品牌价值评价》的主题演讲。他强调，商标品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，商标品牌价值评价是我国增强品牌建设软实力的重要举措。

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行副行长陈晓蕾为年会作了《无界·有我 金融跨界 无限可能》的主题演讲，她阐述了场景金融新生态API概念并介绍浦发银行生态银行建设方面的一些成果。

本次年会还分别举办了题为“商标创新与海外布局”、“商标运营与资本融合”、“商标保护与营商环境”、“商标权的司法实践”的四大商标分论坛，邀请到15位知识产权界知名法官和专家学者讲解时下商标热点问题，分享了关于商标在海外布局、资本运营、商标保护诉讼等方面的经验。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第3、4期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235