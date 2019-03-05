浙江大学“吃货课”走红

酸奶、奶酪、东坡肉……近日，浙江大学一门充满美食元素的“吃货课”在网络走红。

酸奶、奶酪、东坡肉……近日，浙江大学一门充满美食元素的“吃货课”在网络走红。在这门“网红课”上，琢磨美食配方、控制配料和火候、研究改善口感的方法成为常规操作，新颖的课程设置让不少学生大呼“过瘾”。

近两年，为提升课程的趣味性和实用性，各大高校的老师们可谓高招频出。山东大学教师以手机游戏为突破口，开设当下较火网游的史实人物鉴析，在一个个虚拟人物与历史人物的辨析中，深入浅出地将生涩的历史知识变成鲜活的讨论案例；华中师范大学教授操着一口“湖北普通话”，以风趣幽默的语言，对中国古诗词进行场景式解读，在网络上吸引了大批粉丝。其实，无论是别出心裁的课程安排还是独树一帜的教学风格，都是高等教育课程创新的有益尝试。轻松愉快的氛围，更容易激起学生学习、思考的兴趣。

课程安排与时代特色相结合的创新之举值得“点赞”，“网红课”流行背后存在的一些问题也值得关注。一方面，高校教学走“网红”路线，在获得更多关注度的同时也容易消解课程本身的深刻内涵；另一方面，一些大学生可能会受到“网红”名头的吸引，不假思索地选择课程，甚至滋生“玩一玩”“混学分”的心态。事实上，无论是食品加工、历史人物分析、还是古诗词理解，真正有价值的部分是比较抽象而严肃的内容，做到融会贯通需要下一番工夫。

“网红课”不能只图一时热闹，要让学生在眼前一亮、耳目一新的教学环境中收获真知。“网红课”走上良性发展的轨道离不开学院、教师、学生三方的共同配合与努力。在课程设置上，既要避免“千人一面”，也要避免“娱乐化”的倾向；在教学实践中，教师将趣味性与知识性结合起来的同时，也要重视考试形式多样化，避免“一张试卷定天下”；在学习过程中，学生要找准学习的重点，防止流于表面，舍本逐末。

作为教学手段的创新，“网红课”将抽象的专业知识与具体的生活体验相结合，既提高课堂效率，又让学生学以致用，可谓一举两得。无论何时，教育都是一项综合的系统性工程，只有将各方的积极性和创造性充分调动起来，“网红课”才能既叫好又叫座。