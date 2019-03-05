只要用心，对娃来说生活中处处是玩具

“带个孩子能有多累！”估计100位妈妈听到这样的话，101位都会怼回去。

“带个孩子能有多累！”估计100位妈妈听到这样的话，101位都会怼回去。前一段时间，给孩子辅导作业到崩溃的父母视频集锦也在朋友圈刷屏。为了让娃爸娃妈省时省心省力，市场上出现了很多带娃“神器”：写作业的、洗澡的、遛娃的、喂饭的、睡觉的……个个直戳家长们的带娃痛点。可是，这些“神器”果真有效吗？还是只是商家卖货的宣传噱头？记者进行了相关采访。

“写作业神器”矫正坐姿

说起不久前开学的准备，二胎妈妈郑女士笑称：“手忙脚乱的‘开学前夜’终于熬过去了。”她和上二年级的女儿一起整理完成寒假作业，为新学期准备各种文具课本，包书皮本皮，然后就是购买了各种“写作业神器”。

“这些所谓的神器倒都不太贵，几十块钱一个，我挑了几样觉得应该有用的，准备给女儿试试。”郑女士如数家珍，显然是做了大量“研究”：“首先就是写作业神器，可以矫正小学生写作业的坐姿保护视力，其实就是一个可以放在桌前防止孩子驼背、低头趴着写作业的硅胶垫硬塑料胸挡和下巴托架，但是一位同学家长告诉我，她闺女个儿小，使用的时候把保护器调到最低也还是不太舒服，反而影响了视线，所以她女儿不喜欢用，用了两次就成了‘摆设品’。我家女儿还没开始用，要是她不喜欢这款写作业神器，我还准备了儿童坐姿提醒耳挂式写作业防低头护眼神器，只要她过分低头达到一定角度，挂在耳朵上的矫正器就会发出震动和警告声，希望能比在胸前立个东西舒服。这些写作业神器和网上说的那种写字机器人‘抄作业神器’不是一个概念，主要是保护孩子视力以及坐姿的，并不能帮助孩子写字。另外我还买了个桌上小型电动吸橡皮屑的迷你吸尘器，这个太有用了，我新给孩子买的白色书桌，没两天就脏了，拿这个可以轻松打扫写作业后孩子弄的一桌面的橡皮屑、纸屑等各种碎屑。此外，我女儿还说她看见有同学家里给买了根儿‘懒人罚抄笔神器’，说有两个笔头，可以一次写两行字，我觉得家长买这个只是为了搞笑的吧……不会真的鼓励孩子在练写字上投机取巧吧。”

带娃“神器”花样繁多

已经上学的孩子忙开学，再小一点的宝宝更不好带。记者在购物网站、育儿论坛上搜索发现，针对一岁以下宝宝的各种“神器”数量更多，有的新奇有趣，有的可以解决部分带娃困扰，不少妈妈都会买来尝试。

郑女士家老二还不到两岁，她最近觉得防走失牵引绳不错，“以前带老二出门就怕抓不住他，到处乱跑啊，绳子我选了两米的，超赞的遛娃神器，春节逛庙会人那么多，掏钱翻包买东西时也不会担心他跑掉”。郑女士还告诉记者：“您别笑我，我还给自己买了个可背式太阳伞，春节期间我去热带海岛抱着孩子的时候，可派上大用场了。”

郑女士的大学闺蜜王女士，春节前则给小儿子买了件特别逗的神奇娃娃装——拖把服，经常在地上爬来爬去的宝宝，衣服一天要换几次，穿上纯棉儿童连体拖把服，把王女士看乐了：“这一天，我也不用老给他换衣服了。我看别人家宝宝洗头还会用洗头防水‘神器’，我也买了一个，洗头时给宝宝套在头顶，耳朵和眼睛就不会进水进洗发水了；再有就是奶瓶测温贴，贴奶瓶上就行了；宝宝量脚器，方便在网上给宝宝买鞋子；儿童药片研磨盒及切药盒，盖上小盒盖一转或一压，药片就成为适合宝宝吃的分量了，像这些还都是比较实用的‘神器’，不像有些东西，噱头为主、不实用。”

宝妈雪瑞是新手妈妈，她给孩子买了很多“神器”，防摔“神器”是学步时用的，洗澡“神器”是洗澡时承托着孩子的，喂药“神器”就像个带奶嘴的注射器一样……雪瑞说自己也是看别人推荐就买了，有的好用，有的纯粹就是商家在普通商品前面冠以“××神器”，像是自己买的喂药“神器”早就搁一边不用了。但也有的“神器”还是能起到一定作用，比如防摔“神器”就很好用。说是“神器”其实就是一个做成小蜜蜂、小瓢虫样式的可背头枕，30多元一个，里面有海绵，主要作用是避免宝宝摔跤的时候碰到脑袋。雪瑞告诉记者，宝宝刚学走路的时候自己走不稳容易摔跤，背上之后大人就敢放手让孩子独自试着走了。不过，也有的家长嫌这个头枕背着太热、不透气。

专家建议不要盲目跟风

乐友学院院长彭茜告诉记者，之所以现在各种带娃“神器”盛行，不仅仅是因为带孩子太累，还有几个原因也是“功不可没”。一方面是科技进步，制造业快速发展；另一方面消费升级，“80后”“90后”妈妈们对生活有更高的品质要求，比如带娃出门，原来就是抱着背着，现在出门只用手抱娃是不够的，各种背娃“神器”让妈妈们省力的同时，还抱得有款有型；其三，新一代妈妈们的养育意识、养育方式和原来有了很大的不同，各种妈妈群、朋友圈、娱乐圈、抖音、快手等对养娃“神器”的流行也起到了推波助澜的作用。商家也意识到了商机，不断推出“抖音版”、“网红版”、“明星同款”，吸引了大量买家。

不过，彭茜也建议妈妈们在买“神器”之前还是要仔细挑选，可以问问身边有使用这些商品的妈妈使用体验如何。其次，要看清楚使用年龄、重量、是否占地方等要求，不要买来就搁置只能进二手跳蚤群，要结合自己的情况酌情购买，不要盲目跟风。

在养娃这件事上，没有父母觉得省心的，如果真有能帮得上忙的“神器”助阵那是再好不过了。可是谁说“神器”就一定要去买呢？

自制“神器”也很好

糖豆妈妈是小区育儿群里的红人，因为她总能将生活中的物品变成各家宝宝都喜欢玩的“神器”。比如，小朋友都喜欢玩钻隧道的游戏，尤其是正在练习爬行的小宝宝，只要往地上一放就去钻桌子、钻椅子，钻进去又想坐起来，经常磕脑袋。市面上卖的游戏帐篷既占地方又不易组装，不是每个家庭都有条件安放。糖豆8个月大时，糖豆妈妈用三个大号纸箱子制作了一个“隧道爬爬乐”，糖豆玩得不亦乐乎。“其实特别简单。纸箱子是从淘宝上买的，用过的快递纸箱也行，但不容易凑齐大小合适的。把它们用透明胶带连在一起，侧面挖几个小窗户，顶上再割开一个小口，塞一些袜子、口水巾吊下来作为障碍物。糖豆7个月时还只能匍匐前进，爬几步就坐那儿懒得动。自从我做了纸箱子隧道之后，他每天爬来爬去非常high，两个星期就会肚子离地爬了。”糖豆妈妈介绍，纸箱子隧道一直用到糖豆一岁半，不用时可以折叠起来，非常适合小户型家庭。

除了大运动锻炼，对手指精细动作的训练也是宝爸宝妈们关心的内容。“糖豆小手的抓握总是中指对掌心一把抓，1岁多了还不会拇指对食指钳捏。”糖豆妈妈回忆，一次糖豆看到她往书上贴彩色N次贴，伸手就去抓。这位妈妈顿时来了灵感，将一些五颜六色的N次贴、标签贴沿着墙、在儿子伸手刚刚能够到的高度贴了一溜儿。糖豆见了乐得手舞足蹈，一张一张撕下来又贴上去，玩了半个钟头。糖豆妈妈也跟着娃一起玩，反复示范手指对捏的动作。“这个游戏的注意力都在手部动作上，相对来说比捏豆子安全，糖豆也很喜欢。”

糖豆妈妈表示，对娃来说，生活中处处是玩具，只要爸爸妈妈爷爷奶奶有一双善于发现的眼睛，日常用品都能变成寓教于乐的“神器”。