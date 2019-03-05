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课堂变“沙龙” 上课“排排坐”变成“团团坐”

2019-03-05 08:54 来源：北京晚报网络版 图文：孙颖
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　　开学了，给学生们排座位又成了老师们的小烦恼。怎样排座位才能提高学习效率？是按身高、按表现，还是有其他标准？

　　春晚小品《占位子》击中了万千父母的焦虑，小品中，家长们为了给孩子抢到所谓的“C位”各显其能；而在现实中，从选择学校到选择班级、老师甚至选择座位，家长们也是想方设法，希望给自己孩子最好的学习环境。记者注意到，在北京部分学校，座位的摆放正悄悄发生变化，不再是传统的一前一后“排排坐”，而变成了四人围一圈的“团团坐”。

　　专家指出，科学、合理地为学生编排座位，可以有效地调动学生参与学习的积极性，也让老师们的工作事半功倍。

　　课堂

　　四人“碰头会” 气氛“很热烈”

　　在北京市十八中附属实验小学，从二年级到六年级，所有教室里的座位都变成了4人围坐。开学第一周，本报记者在六年级2班“观摩”了一堂特别“热烈”的语文课。

　　一进教室，记者看到，每4个课桌椅凑在一组摆成个方桌，学生围坐在桌旁，面向同组的同学。这节课的主题是“北京一日游”，主要教学任务是让学生们根据给出的各类图文信息，给一位来北京游玩的孩子设计一日游线路，门票花费不能超过50元。地图上标注了颐和园、水立方、景山、北海、故宫、天安门、国家博物馆的位置及门票价格，任务单上方写清了来京游客的具体需求和时间、金额限制，下方还有一些网友对景点的评价……

　　“接下来的15分钟交给大家，本组内可以相互交流讨论，之后再用5分钟时间完善自己组的游览计划，然后我们一起来评价。”老师话音刚落，教室内就瞬间开启了“热闹”模式，学生们面对面以小组为单位展开了讨论。

　　这个小组，4名同学趴在课桌上头对头地看着任务单，七手八脚地标注出地图和文字上的关键信息：“8点半开门”、“周一闭馆”、“是拍夜景的好地方”、“门票30元”……那个小组，已经有心急的同学开始执笔规划第一站：“先去国家博物馆，免费的！”立即被边上的同学拦住：“不成，你看，这写着周一闭馆，去不了！”每个小组各自为战，组里的4名学生七嘴八舌地讨论着，整个教室中没有一个学生游离在讨论之外。

　　随后，一组同学还被随机抽选站上讲台，4个人你一言我一语地展示着自己组规划的游览线路：6点半到8点半去北海公园，花费10元；8点半到10点半到景山，花费2元；10点半到15点半到颐和园，花费30元；15点半到18点半到水立方拍夜景……总共花费42元，没超标，而且去了4个景点……

　　展示完自己的方案，还得“邀请”其他小组的同学对自己的方案进行评价。一位着急举手几乎要站起来的同学抢到了第一个“评价权”：“我们组和你们的路线是一样的，但是你看，5月6日是夏天，你们是下午3点半到6点半在水立方，天应该还没黑，拍不了夜景，而且你们没有考虑路上和吃饭的时间……”这位同学开始自信地介绍起自己组的安排：“中午我们留出了一个小时吃饭时间，5点到7点我们准备去吃串串香（同学们都笑了），7点到9点去水立方，这样又逛又能拍夜景。”

　　讨论还在进行，学生们不但成功地避开了任务单图文信息中设下的“陷阱”，还碰撞出许多新思路：有的规划出最省钱的地铁出行，有的考虑到故宫单向进出，有的想到了水立方正在改造……在这节课中，老师“讲台面授”的时间也就10分钟左右，大部分时间同学们议得热烈、评得认真。而当老师统一讲学的时候，学生们就会调整好自己的方向，面向黑板。

　　学生说

　　课堂“透明人”变成了“积极分子”

　　课桌椅摆放的变化，带来课堂学习氛围的变化，而最有感触的就是学生们。他们不再大部分时间背着手“听”，而是开始更多地去“说”，去积极与其他同学分享自己努力探究的成果，学习效率非常高，而且在同学关系上也有了很好维护。

　　从五年级开始就进入这种学习模式的王梓涵，对这种新的上课方式非常喜欢。“以前上课就是一个人的事情，听老师讲课，听着听着有时就容易走神儿，不会的也不太敢问老师，上课时经常当‘透明人’。”王梓涵告诉记者，“组团”学习后4个人成了共同体，问题都要大家讨论着来，根本没有走神儿的时间，有些以前觉得很难的题，在大家互相交流讨论中也似乎变得简单了，“我也很愿意积极加入到学习中。”

　　“以前学习是自己思考问题，思维是孤立的，现在4个人一起，4条思维线互相交错，碰撞出许多新思路，能够有更多的方法去解决问题。”纪天奇也对这种学习方式给予了肯定。对于他来说还有另一种收获：“当讨论中有不同意见时，我不再觉得非黑即白，而是学会去倾听每个人的见解，大家一起分析，试图去说服对方，或是吸纳对方的意见，从倾听开始，经过交流，最终形成共识。”

　　面对各类问题，孩子们组成一个学习的整体，全程充分参与，在平等沟通中，锻炼着自己的思维，也提升了团队合作的意识与能力。课堂，不再仅仅是接受知识的场所，更是孩子们探究知识、运用知识的舞台。在这样的“学习共同体”中，没有“C位”，也可以说个个是“C位”。

　　老师说

　　把课堂还给学生 让思维发生碰撞

　　“把课堂还给学生，以学习者为中心完成学习任务。”十八中附小教学副主任陈辉告诉记者，从2017年十八中附小就开始探索“学习共同体”模式，教室空间结构变化是第一步，每位班主任都克服了很大困难，在自己班里“排兵布阵”，桌椅码放采用4人对坐或“飞机形”模式，取代以前插秧式“排排坐”的形式。

　　“开始有家长担心，孩子如果不面向黑板，扭着听讲是不是对孩子不好。”陈辉解释说，学习共同体如果还是照原来的样子讲课，就不叫学习共同体了：“老师不讲那么多，要走下讲台，走进孩子中间，用精心设计的学习活动激发孩子们的探究兴趣。需要让学生看黑板的时候，会让学生整个身体面向黑板，不会允许孩子扭着坐，而且小组内部位置会频繁轮换，配合各个小组间的大轮换，不会影响孩子的坐姿和视力。”

　　“以前上课是老师要讲三四十分钟，现在老师最多也就讲十几分钟。课堂上的教学活动更是发生着本质的变化”，陈辉介绍说，别看讲解的时间短，但老师们课前做了很多准备工作，教师之间率先形成了共同体，每个学科以教研组为单位，研究如何推动“学习共同体”教学，每个教研组都要研讨“学习共同体”心得和详细具体的教研计划。教师的教学设计要能够基于学生已有知识进行，让学习真正发生，思维发生碰撞，学生在课堂上与其他同学一起探究同一个问题。比如这节“北京一日游”，按照常规的教学方式，可能主要是老师讲，而学习共同体则“把课堂还给学生”，教师在备课的过程中就需要设定好背景，让孩子们通过讨论自己去寻找答案，通过共同学习，得到的不仅仅是老师讲的知识，而是学生自己获得的能力。

　　在教学过程中也对教师提出了更高的要求。陈辉说，比如学生说话声音小，老师不能说“你说得太小声了，我没听清楚。”而要说“刚才那个同学讲得好有趣，我们再听他说一遍好不好？”“刚刚那位同学说的是什么意思，你能用你的话说一下吗？”要更多地使用类似“你的想法从哪里来”、“接着上面同学继续谈谈你的想法”之类的表达方式，帮助学生把学到的知识串联起来，让学生把自己和其他同伴联结起来。

　　陈辉表示，下一步准备尝试横向整合各个学科，开发涉及解决综合问题的课程，实现“从教课本知识到培养学科能力与素养的转变”。

　　观点

　　让每个学生都变成学习的主人

　　十八中教育集团全面开展“学习共同体”模式两年多来，“组团”学习的模式不仅在高中、初中部得到了实现，在十八中附小也扩展到二至六年级各个班级，孩子们开始习惯于在“组团”中找到自己的位置，共同学习。据悉，这种“学习共同体”模式也在北京市和其他省市的多所中小学校开展着，一场教育改革正在静悄悄地到来。

　　率先将“学习共同体”构想引入教育改革实践的国际著名教育专家佐藤学教授，在走进十八中进行观摩时表示，在“学习共同体”的模式下，学生和教师都能感受到一种强大的安全感，这种安全感让学生敢于发表自己的看法。学习共同体的本质是：强调整体的参与、平等、沟通、合作。教师要通过搭设阶梯而不是一味讲授的方式引导学生自主获得知识。要敢于将课堂还给学生，积极地创设情境和设计挑战性课题，努力激发学生的探究欲和学习欲，让学生自发地参与到学习中来，让每个学生都变成学习的主人。

编辑： 李凌

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