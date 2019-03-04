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工作3-5年， 如何找准下一个职场旗航点？

2019-03-04 16:14 来源：南方网
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“金三银四”，每年3月都是职场人转换工作的旺季。特别是工作3-5年后的新力量，更是“跳槽季”的主力军。然而，多数换工作的职场人会有一种莫名的茫然感：只有想法，但没有方向；有了方向，担心能力不足；想转型，但无从下手。针对这些现象，ACCA（特许公认会计师公会）近日举办了一场“职业发展论坛”，邀请了来自新能源、金融及猎聘行业的管理者，为那些想寻求突破的职场人解开心理上的疑虑，帮助他们做好充分的准备，面对职场的下一站。

职业发展论坛现场

职场情商是常常被忽略的个人资产

“情商，不是圆滑，更不是奉承”，ACCA资深会员，珈伟新能源股份有限公司高级副总裁梅勤学在分享时提到：“简单来说，情商是一种感知自己和他人情感的能力，是驾驭这种情感的能力，也是适用于工作任务中的能力，更是调节和管理自身和他人情绪的能力。层层递进，要做到不容易。我们的新人们可以尝试从5个方面逐步提高：第一是正向的心态，有信心发展技能，克服障碍面对挑战，将自身扩展到新的领域；第二是自我认识，从思考方式、情感经历、亲属关系、社会属性等多方面认识自己；第三是换位思考，懂得承认和欣赏同事的优势，客观对待他们的不足和价值观的差异；第四是同情与共鸣，对于同事的倾诉给予亲切的回应，让对方感受到被倾听、被接纳；最后一点是感化影响，用适合的沟通方式，达到沟通的目的。情商的管理，是在不变的自我与变迁的外界中找到和谐共处的过程。不管你是要换岗位、换企业、还是换行业，做好职场情商的‘增值’,都会帮助你在全新环境中越走越顺。”

打开思维模式，找准“巨人的肩膀”

身处日新月异的时代，为了避免淘汰，职场人的转型或升级势在必行。为此，职场人需要做好哪些准备？ACCA会员，深圳慈曜资产管理有限公司财务总监雷志荣有非常详细的分析：“客观的自我定位和环境分析是第一步：职商分析、个人优势、兴趣、经验、价值观、可提升的空间，以及你向往的行业领域、发展趋势、职场需求和岗位要求等，都是在职业转换前需要梳理和明确的。寻找能持续性地支撑自身成长的平台则是第二步：职场人应时刻留意除了企业以外，集合多项优质资源的平台。何为优质平台？例如能帮助到你了解行业最前沿的资讯、拓展人脉、开阔视野、接触更睿智的人群、寻求新的发展机会、提供专业细致的服务等等，正如我们所处的ACCA平台。优质的平台是为你打开全新发展空间、帮助你跨越到更高领域的‘基石’。”另外，雷志荣还分享道：“未来的思维模式会往系统性思维、快速捕捉和评估价值来源的思维、具有创造力和多维度解决问题的思维、具有远见的思维等方向发展。年轻一代在职场思维还未固化前，应时刻提醒自己做好思维模式的提升，更多关注职场软技巧的培养”

不同阶段需配备不同的能力模块

来自全球领先的国际招聘顾问公司——米高蒲志深圳分公司负责人黄钰杰对处于不同阶段，有转型想法的职场人做了个总结：“我们会按照职场人的工作年限来划分：工作5年以内为探索期，5-10年为提升期，10年以上为成熟期。不同的职场阶段就会有不同的能力模块。探索期：除了学历和扎实的业务能力外，发现信息整合资源的能力、快速学习懂得倾听的能力、和快速修复负面情绪的能力也一样重要。提升期：发现与解决问题的能力、时间管理排优先级的能力、商业敏锐力和灵活的应变能力必不可少，同时有积极主动和坚持不懈的工作态度、耐心和野心并存的心理建设、以及良好的情绪管理能力等软性技巧更为重要。成熟期：决策判断力、风险和责任的承担能力、领导力、创新变革能力、育才能力以及自身的人格魅力缺一不可。在寻求新发展的职场人可根据自身情况，清楚看到自身的不足以及提升的方向。”

数字时代的来临，对于职场新力军是挑战更是机遇。无论他们是否要转换平台，是否已找准新的启航点，做好自身准备尤为关键。ACCA将继续致力于社会新力量的培养与发展，为各领域持续输出符合全球商业需求的专业人才。

编辑： 唐巧燕

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