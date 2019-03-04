老年大学里的 “年轻人”：学航拍、玩自拍

“我国已经进入老龄化社会。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，关系社会和谐稳定。”近日，记者走进湖北省部分老年大学，发现新课程一个比一个时尚，教学内容都紧跟时代潮流，老年学员们学有所得，学用结合，丰富了精神文化生活，都变得年轻了许多。

“我国已经进入老龄化社会。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，关系社会和谐稳定。”近日，记者走进湖北省部分老年大学，发现新课程一个比一个时尚，教学内容都紧跟时代潮流，老年学员们学有所得，学用结合，丰富了精神文化生活，都变得年轻了许多。

“配上鱼眼、微距、广角等配件，我用手机能拍出单反效果。”这位来自武汉市江汉区的余阿姨已经70岁，看她专业的介绍，要不是她自己讲，还真想不到这位老人以前连智能手机都不太会用。“多亏上了老年大学。”

学航拍、玩自拍

学会了无人机操作

去年秋季学期开始，武汉老年大学在香江路校区和后湖校区同步新开设无人机航拍摄影班，老师是两名从事无人机研发、生产和驾驶证培训的专业人员。

“我们公司培训时，总有不少老年人围观、询问我们的情况，他们对无人机航拍非常感兴趣。我们就想，能不能专门给老年人开一堂课呢？”武汉任鸟飞科技有限责任公司培训教师黄成说。在一些老年朋友的推荐下，该公司正式将无人机课程开到了老年大学。

“一学期16节课，前3节课讲理论，主要包括无人机基本原理、保养维护和有关民用无人机管理的法律法规，接着是3节模拟器操作课。”黄成表示，剩下的10节课，他就带着学员们到公司的无人机试飞场，进行实操练习。

一个学期下来，两个校区50多名学员中已有90%的学员能够进行基本操作。下学期还将开设航拍摄影高级班，讲解更专业实用的操作技巧和照片、视频后期处理技术。

不想学这么“高大上”，就想用手机拍照发朋友圈？来武汉市江汉区老年大学的手机摄影课吧。该课程教师叶盛说，他不仅讲解手机摄影技法，还教学员使用专业摄影和修图软件，让零基础的学员也能爱上摄影、爱上自拍。

“本打算开一个40人的班，结果老人报名十分踊跃，我们一口气就开了4个班，班班爆满，上课人数达到170多人。”江汉区老年大学校长冯忠民介绍，早在2015年，江汉区老年大学就开设了智能手机班。“随着移动互联网时代的到来，智能手机班越来越火爆，已经从最初的2个班开到了11个班。前几年讲的是手机怎么使用，如今讲的是如何网购，各种拍照、美颜等功能的使用。”相比之下，电脑基础班则没什么学员报名，这学期只好停办。

边做边学、学用结合

“越学越有兴趣”

“炒锅洗净烧热，入油，将锅巴入锅炸酥，捞出装盘，并淋少许热油，再将烧好的食材倒在锅巴上，撒上葱段。”坐落于武汉东湖之滨的湖北省老年大学教室里，烹饪红案班老师李汉江一边讲解，一边将刚做好的“一品锅巴”盛出锅，香气弥漫了整间教室。

湖北省老年大学校长万年春介绍，学校设有6个系，23个专业，280个教学班，在校学员近8000人。除了智能手机、英语、烹饪、茶艺等实用技能课程，声乐类、舞蹈类课程最受欢迎。

“现在每天至少要练两个小时的琴，一天不练琴就不踏实。”钢琴高级班的学员李国丽说。今年61岁的李国丽从小就喜欢弹琴，但没有条件学。2012年，退休之后的她决心重拾儿时的梦想，报名老年大学的钢琴基础班。现在的她弹得一手好琴，还在2014年11月获得了“恺撒堡杯”中南地区老年大学钢琴比赛第一名。

58岁的潘超玲属于老年大学里的“年轻人”，已经是“三年级”的学生。“我们老年人也追求仪表美。但市场上的衣服经常不合身，穿上去不好看。”爱美的她今年选择了服装设计与制作课，跟老师学习如何根据自己的体形量体裁衣。现在，她夏天可以穿时尚的连衣裙，冬天可以穿优雅的风衣，不仅越学越有兴趣、越学越有成就感，并且心态更好、更加自信了。

“T台走秀”、歌舞课已是老年大学的“传统项目”。在湖北省老年大学，活跃着模特艺术团、歌舞艺术团、合唱团等众多艺术团体，他们常年开展各类演出活动，义务演出200多场，观众达10万人次。

空中课堂、线上报名

100多部课件家里看

2018年11月8日上午，来自武汉协和医院的骨科专家在湖北省老年大学进行了一场健康讲座，教室里座无虚席。与此同时，在湖北宜昌、襄阳、恩施等地的老年大学，当地的学员也通过视频同步观看讲座直播。

近年来，老年大学一座难求的情况愈发明显。为扩大老年教育的受众面，湖北省老年大学在线上线下相结合方面进行了探索，不仅与湖北省广播电台合办了“空中课堂”，用电波传递知识，还在去年初开通了湖北省老年大学远程教育网，上传了100多部老年教育优质课件，并为省内各地市州配备了视频直播远程教学接收设施，每月安排优秀公开课同步收看。

湖北省委老干部局有关负责人介绍，2013年起，湖北省每年拿出2000万元扶持基层老干部学习活动场所建设。截至2017年底，全省90％的市州县新建、改建、扩建了老干部学习活动阵地。全省已建成骨干老年大学260所、老干部学习活动中心4513个，面积达到120万平方米。

去年5月，江汉区老年大学也首次开办了网络直播课堂。冯忠民介绍，目前该校已经把中医、声乐等课程放到了线上教学，全区100多个社区的老年人可以同步在线观看，还能通过录播和网络课件选播的形式进行线上学习。

为缓解报名难，湖北省老年大学采取以时间换空间、适当增加教学场所和公共课等方式，招生人数每年递增，今年招生计划突破1万人。同时，湖北省老年大学实行结业制度，各专业根据学制不同，分设学制班与层次班，每个专业设定学习年限。学员学成后可选择结业或转到其他专业、团队，实现教学资源的良性循环。