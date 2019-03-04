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北京市中小学深入开展“应急救援进校园”活动

2019-03-04 08:44 来源：光明日报
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　　日前，北京市教育委员会、中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心、北京市红十字会999急救中心在北京市上地实验学校举行了“应急救援进校园”活动启动仪式。

　　启动仪式现场，北京市红十字会999急救中心为师生们进行了生动有趣的回返式包扎应用技术互动演示，北京二十一世纪国际学校的同学们表演了海淀区中小学生“百校百剧”安全教育情景剧大赛的获奖节目《老师别怕，有我呢》。

　　活动现场还设置了应急救援演练，活动安排一架专业航空医疗救援直升飞机、两辆救护车和一辆安全地震模拟车参与。

　　同学们纷纷表示，这是第一次近距离体验真正的救援直升机、急救车，了解它们的内部构造、设施装置，设备功能，知道了它们的用途；体验了模拟地震险情，学习了地震逃生避险方法，通过这次活动学到了很多应急救援知识，希望以后能有更多这样的学习和体验机会。

　　据北京市上地实验学校执行校长程征介绍，学校每学期每个月都设有安全主题教育活动，通过各种安全演练可以让学生掌握应对突发事件的技能。同时，学校也通过请专家进校园对学生进行安全知识培训，提升学生自我保护和自救的能力。

　　据了解，“应急救援进校园”活动将在全市中小学校深入开展，预计三年内覆盖100所中小学校。

 

 

编辑： 李凌

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