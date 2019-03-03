全国共有乡村教师290余万人

记者近日从教育部新闻发布会了解到，截至2018年底，全国共有乡村教师290多万人，其中中小学近250万人，幼儿园42万多人，40岁以下的青年教师占58.3%。

记者近日从教育部新闻发布会了解到，截至2018年底，全国共有乡村教师290多万人，其中中小学近250万人，幼儿园42万多人，40岁以下的青年教师占58.3%。

教育部教师工作司巡视员刘建同介绍，教育部为促进城乡教育均衡和教育公平，近年来正努力建设一支高素质乡村教师队伍，为乡村特别是贫困地区输送了大批高校毕业生。

刘建同认为，提高待遇保障对于培养一批下得去、留得住、教得好的乡村教师意义重大。2013年以来，中央财政在支持乡村教师的生活补助方面已经拨付资金157亿元，其中2018年45亿元，政策惠及中西部8万多所乡村学校中的127万名教师，补助最高的每月达到2000元。

刘建同说，加强乡村教师队伍建设，一个重要途径是推进师范生公费教育，通过在学免费、到岗退费等形式，加强乡村小学全科教师、乡村初中“一专多能”教师培养。截至目前，28个省份已吸引约33.5万名高校毕业生到乡村任教，其中2018年约4.5万人。

刘建同表示，为加强乡村教育，国家自2006年起还实施了特岗计划，改进乡村教师的素质结构、学历结构、年龄结构。截至2018年底，共招聘75.4万名老师到乡村学校任教，覆盖中西部1000多个县的3万多所农村学校。

据介绍，2018年教育部还实施了援藏援疆万名教师支教计划，全国共有19个省市向西藏、新疆新增援派教师4000名；实施边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划，选派了2.4万多名优秀教师到受援县进行支教；同时还启动了银龄讲学计划，选拔身体健康的退休老师到基层学校、乡村学校开展教育教学活动，2018年共招募1800名。