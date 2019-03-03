亲子关系越差孩子越易沉迷网游

近日,某地一名中学生在玩手游时被家长发现,随后这名家长进到孩子所在的游戏群开骂,称“儿子初二,每科成绩不过平均分”“你们把我儿子害死了”。

在很多父母的眼中,网络游戏是“洪水猛兽”。那么,在孩子们的眼中,网络游戏又是怎样的存在?

中国青少年研究中心调查发现,超过半数中小学生喜欢网络游戏,比例远超过不喜欢网络游戏的学生比例,两者相差40个百分点。在喜欢游戏的同时,中小学生也能意识到网络游戏的弊端,有4至5成中小学生认为网络游戏影响作息时间、影响学习、影响身体健康和易接触到不良信息。

2月22日,中国青少年研究中心发布“中小学生及其家长网络游戏认知与态度研究”的报告。报告显示,近8成学生从小学就开始接触网络游戏,网络游戏已经成为被中小学生普遍接受的一种娱乐方式。值得注意的是,孩子沉迷游戏行为与亲子关系密切相关。亲子关系越差,越易导致孩子形成沉迷网络游戏的行为。

同龄人是获取网游信息重要渠道

“在传统的大众认知中,社交平台和广告等可能是中小学生了解网络游戏的重要渠道。但我们在本次调查中发现,同龄人才是中小学生获悉网络游戏相关信息的最重要渠道。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳介绍说。

此次调查发现,超过8成中小学生通过同学或朋友了解到网络游戏信息,在各渠道中占绝对优势。因为网络游戏是中小学生交往中很受欢迎的话题,他们非常乐于通过游戏用语来表现自己的玩家身份和对网络游戏文化的了解,并由此体验到群体归属感。

报告认为,在青少年时期,获得归属感和友谊是他们成长的重要任务。在与朋友交往的得意和失意中,青少年的幸福感、友谊、归属感逐渐得以形成。如果少年未能成功地建立亲密友谊,他们就会体验到痛苦的孤独感,自我价值感也会随之降低。

“因此,当家长或老师看到听到孩子在与朋友们交流网络游戏话题时,应坦然面对,不要暴跳如雷,因为这是孩子们建立友谊的一些基础话题。”孙宏艳说。

让孩子养成理智健康娱乐习惯

本次调查发现,规定孩子玩网络游戏的时间是父母最普遍采取的监管措施,“总是如此”和“经常如此”的比例合计66.6%,其次是监督孩子玩游戏的时间(55.7%),限制孩子玩网络游戏费用(52.7%)。

对于上述结果,中国青少年研究中心副主任张良驯分析称,父母对孩子玩游戏的主要管理措施以限制、监督为主,而且重点是限制时间和花费。而能告诉孩子网络游戏信息、一起与孩子玩网络游戏的比例仅为15.6%和13.8%,均只有一成多。可见,父母对孩子的规定、监督、限制远远高于对孩子的支持。

中国青少年研究中心家庭教育首席专家孙云晓认为,家长对孩子接触网络游戏的引导与监管,在保护孩子健康成长的目标下保持一定的原则。家长们既要允许孩子接触网络游戏,又要和孩子一起商量确立玩游戏的规则与时间,使孩子从小养成理智健康的娱乐习惯。

忽视与专制型家庭孩子易沉迷

在此次研究中,根据父母对孩子的教育行为差异,中国青少年研究中心将家庭教养模式分为民主型、溺爱型、忽视型、专制型四种类型。

相关分析结果显示,父母的不同教养模式均与孩子对网络游戏的沉迷程度呈显著相关。其中,民主型、溺爱型教养模式与孩子对网络游戏的沉迷程度呈负相关,而忽视型、专制型教养模式与孩子对网络游戏的沉迷程度呈正相关。

调查发现,孩子沉迷游戏行为与亲子关系也密切相关。亲子关系越差,越易导致孩子形成沉迷网络游戏的行为。反之,父母与孩子的亲密度越高,越关爱孩子,孩子越不会沉迷于网络游戏。

课题组对中小学生及其家长的数据进行一对一比对分析发现,亲子关系对孩子网络游戏成瘾有很大程度影响,亲子关系越好的家庭,孩子正常使用网络的比例越高:亲子关系很好和比较好的家庭中,孩子网络游戏成瘾的比例合计为4.3%,亲子关系很不好和不太好的家庭中,孩子网络游戏成瘾的比例合计为14.8%。

“这说明,良好的亲子关系有助于孩子合理使用网络游戏,形成良好的网络使用习惯。因此,建议家长对孩子的网络游戏管理要建立在和谐的亲子关系基础上,这样才能更好地引导孩子形成健康的休闲习惯,既享受娱乐的权利又不伤害孩子的身心健康与成长发展。”孙宏艳说。