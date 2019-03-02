《梦想之城》讲述追梦故事 收获满满好评

日前，由刘抒鹃执导，金巧巧、保剑锋领衔主演，温兆伦、章劼、李木子、宋晓英、辛明、栗子儿、杜娟主演的献礼励志影片《梦想之城》，在广州市举办了首映发布会。

主创合影

（南方网讯 记者李凌）日前，由刘抒鹃执导，金巧巧、保剑锋领衔主演，温兆伦、章劼、李木子、宋晓英、辛明、栗子儿、杜娟主演的献礼励志影片《梦想之城》，在广州市举办了首映发布会。导演刘抒鹃携金巧巧、保剑锋、温兆伦三位主演亮相，并分享影片的创作初衷和拍摄过程中的收获。此次，电影主创们与广州市青宫电影城的观众朋友见面，收获了满满的好评，不少观众动情地表示：“这不仅是讲述改革开放的故事，更是讲述我们这代人在广东，打拼奋斗的故事”。

此次广州首映礼，片方还公布了影片的“星空版”海报，此款海报有着浓厚的岭南风情，画面中金巧巧和保剑锋饰演的角色，肩并肩站在佛山老宅天台上，场面十分温馨浪漫。保剑锋的角色面露笑意，仿佛象征着对传统的坚守，金巧巧的角色抬头仰望星空，则展露出对未来的无限向往和开拓创新的精神，海报的细节不仅有影片中所传达的创新与传统文化上的传承的平衡，又有青年创业男女间不可言破的感人爱情。据悉，电影《梦想之城》将于3月8日全国上映。

《梦想之城》聚焦小人物奋进的故事

电影《梦想之城》讲述了1978年至2018年40年间，生活在佛山市的人们，在改革开放的历史大潮中，各自的不同际遇和经历；为观众展现这波澜壮阔的40年中，风云激荡的时代大背景下，小人物们在创业之路上，经历不同的人生，在艰难抉择下开拓创新、砥砺奋进的故事。电影《梦想之城》作为纪念改革开放四十周年献礼影片，第27届金鸡百花电影节的开幕影片，同样也是佛山市重点打造的城市文化形象片，影片讲述的不仅是改革开放中时代发展浪潮的“大故事”，更是聚焦生活在广东，一代人们努力生活、打拼奋斗的“小故事”，大格局下讲好小故事才能打动每名观众。

此次广州首映发布会现场，导演刘抒鹃、金巧巧和保剑锋更是在温兆伦的带领下，现场“大秀粤语”用广东话与现场观众亲切互动，为影片宣传造势。导演刘抒鹃更是激动表示：“我觉得为城市发展做出贡献的每一个人的影子，都在这个电影里头，篇幅有限，可能想要讲述和表达的只是一点点，但这一点点就足以引领我们以后的工作、生活，记住一句话：努力地奋斗，幸福地奋斗。”

金巧巧由衷致敬平凡一线工作者

电影《梦想之城》不仅汇聚了“孔雀公主”的扮演者冻龄女神金巧巧，还有因电视剧《十八岁的天空》而走红的实力派男演员保剑锋，更有香港TVB著名“万人迷”男演员温兆伦鼎力加盟，金巧巧饰演的“外来妹”北北，大学毕业后，来到改革开放的龙头城市佛山独自奋斗的她，通过不懈努力，最终成长为一名成功的女企业家，在打拼创业的路上，保剑锋和温兆伦二位的角色，也或多或少影响着她在“追梦”路上的抉择。在谈及到在佛山拍摄中有何深刻印象时，金巧巧认真表示：“我们夏天在佛山拍摄的，在车间厂房内温度高达48、49度的感觉，还有巨大的噪音，大家交流近距离都是靠喊，我刚进去厂房时脑子都一片空白了！我也真的要由衷对那些在第一线的劳动工作者们表达我的敬意，我们拍戏再热也只是一个多月，每天在现场十几个小时，但那些工人们他们每天都要辛苦地站在一线上辛勤工作，向你们学习！”

活动现场，主创更是大方分享自己人生奋斗的经验之谈送给在场的观众朋友们。金巧巧在谈及与自己五度合作的保剑锋时，更是坦言：“我们俩人现在演戏之间默契度非常高，就像一家人一样。”在谈及与佛山的缘分时，保剑锋直言作为上海人，第一次在佛山拍戏时，吃到当地“黑暗料理”美食“猪脚姜”的时候，给他留下难以磨灭的深刻印象，这次因为《梦想之城》回到佛山，再次走在佛山的大街小巷之中让他的感觉非常好。