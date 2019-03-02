教育部：不让一个学生因家庭经济困难而失学

教育部财务司副司长赵建军强调，请家庭经济困难学生及其家长们放心，党中央、国务院作出了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的郑重承诺，就言必信、行必果。

近日，教育召开新闻发布会介绍2018年学生资助工作进展情况及成效，并发布了《2018年中国学生资助报告》。教育部财务司副司长赵建军强调，请家庭经济困难学生及其家长们放心，党中央、国务院作出了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的郑重承诺，就言必信、行必果。

学生资助政策体系建设实现“三个全覆盖”

“据统计，2012年至2018年，全国共资助学生6.2亿人次，资助总金额累计突破1万亿元，达到10907亿元，成为一项重大、重要民生支出。在我国，已经基本实现了‘不让一个学生因家庭经济困难而失学’的工作目标。”赵建军介绍。

赵建军表示，当前我国已经建立起从学前教育至研究生教育、具有中国特色的学生资助政策体系，实现了“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖。

在学前教育阶段：按照“地方先行、中央补助”的原则，各地因地制宜完善了学前教育资助政策。在义务教育阶段：全面免除城乡义务教育阶段学生学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生提供生活补助，实施营养改善计划。在普通高中教育阶段：建立了国家助学金制度，实施了建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费等政策。在中等职业教育阶段：建立了国家助学金制度，实施了国家免学费等政策。在本专科生教育阶段：建立了国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免、学费补偿贷款代偿、新生入学资助、“绿色通道”等多元化资助政策体系。在研究生教育阶段：实施了国家奖助学金、国家助学贷款、“三助”岗位津贴等政策。

2018年受助学生超过1亿人次，资助金额超过2000亿元

发布会上，教育部全国学生资助管理中心副主任马建斌发布《2018年中国学生资助发展报告》，报告指出，2018年，全国累计资助学前教育、义务教育、中职学校、普通高中和普通高校学生（幼儿）9801.48万人次（不包括义务教育免费教科书和营养膳食补助），比上年增加211.07万人次，增幅2.2%，加上营养膳食补助受助学生3700万人，2018年合计资助学生达1.35亿人次。

2018年，全国累计资助金额2042.95亿元（不包括义务教育免费教科书和营养膳食补助），比上年增加160.81亿元，增幅8.54%。

具体到各个学段，2018年资助情况为：1.学前教育：共资助幼儿951.57万人次，资助金额111.91亿元。2.义务教育：全部在校生享受了免学杂费政策和国家免费教科书政策；8615.77万学生享受了地方免费教科书政策，财政安排资金38.17亿元；3700万学生享受了营养膳食补助；1499.58万学生享受了寄宿生生活费补助，资助金额190.99亿元。3.普通高中教育：共资助学生1332.74万人次，资助金额189.79亿元。4.中等职业教育：共资助学生1629.70万人次，资助金额399.96亿元。5.高等教育：共资助学生4387.89万人次，资助金额1150.3亿元，比上年增加99.56亿元，增幅9.48%。

报告指出，2018年学生资助资金中，财政投入共计1290.08亿元（不含义务教育免费教科书和营养膳食补助），比上年增加79.46亿元，增幅6.56%。其中，中央财政675.43亿元，占2018年资助总额的33.06%，比上年增加59.04亿元，增幅9.58%；地方财政614.65亿元，占2018年资助总额的30.09%，比上年增加20.43亿元，增幅3.44%。

报告提出，2018年，高校国家助学贷款、学校投入、社会投入（包括企事业单位、社会团体和个人捐助等）共752.87亿元，比上年增加81.34亿元，增幅12.11%。

2019年，精准资助仍是学生资助工作重点

关于2019年学生资助工作的重点，马建斌表示，2019年，学生资助工作将在进一步完善学生资助政策的同时，着力抓好推进精准资助、推进资助育人、强化规划管理，扩大资助宣传四方面工作。

精准资助在2018年是工作重点，2019年仍然是重点。关于如何做到精准，马建斌提出三个方面要求。一是对象要精准。2018年，由教育部、财政部等六部委发布了《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》，要求学校多渠道、多方式、多机制地做好学生资助对象的认定工作，尽可能做到万无一失。二是资助标准要精准。要求各地教育行政部门和各级各类学校要加强调查研究，摸清本地区不同区域、不同学生的受助需求，要分档资助，让最贫困学生享受最高档的资助。三是奖助学金发放时间要精准。助学金是学生的“救命钱”，所以要尽可能在学生需要的时候，把钱及时、足额地发放到学生手里。

同时，为确保精准发放，教育部还进一步畅通了咨询投诉渠道，一是教育部的热线电话；二是“中国学生资助”公众号；三是全国学生资助管理中心的网站；四是我们通常的信函渠道。此外，教育部还加强了监督检查，每年都会对政策落实情况开展重点抽查和督查。

最后，马建斌强调，2019年，我们要继续加大在宣传方面的力度,不断创新宣传形式和载体，抓住关键时间节点，开展主题突出、内容丰富的宣传活动。继续开通暑期高校学生资助热线电话，加大“中国学生资助”微信公众号宣传力度。