考研不理想出境读还来得及吗？

研后想要申请留学，现在开始要赶紧准备申请材料了，最快可赶在今年秋季入读。但如果想选择的院校和专业范围更多一些，不妨推迟到明年春季或秋季入学，准备也可以更充分一些。

最近，全国考研初试成绩公布，照例又有一些学生前去留学机构咨询到境外读研的情况。他们普遍最关心的问题是：“现在才开始准备申请，还来得及吗？”记者了解到，考研后想要申请留学，现在开始要赶紧准备申请材料了，最快可赶在今年秋季入读。但如果想选择的院校和专业范围更多一些，不妨推迟到明年春季或秋季入学，准备也可以更充分一些。

申请秋季入学

“末班车”仍有机会

记者了解到，英国、美国、加拿大及中国香港等地的硕士课程通常在1月、9月入学，以秋季入学为主；澳大利亚、新西兰等地则通常是2月、7月入学，以2月入学为主。每年下半年，英美等地各大名校纷纷开放次年秋季入学第一轮的硕士申请，这段时间也是递交申请的“黄金期”，次年上半年则还可能有第二、第三轮的录取。因此，刚考完研的同学想抢搭今年秋季入学的“末班车”，是仍然有机会的。不少刚考完研的同学可能未来得及准备雅思、托福，那么也可以准备其他材料先递交申请，争取有条件录取通知书，同时尽早考出好成绩后，换取最终的无条件录取通知书。

琥珀教育广州分公司运营部项目经理黄慧表示，值得注意的是，境外硕士录取往往是先到先得。以英国为例，顶尖商学院的金融与会计、管理学等商科专业一直以来都是中国学生爱“扎堆”申请的热门专业，由于申请人数爆满，可能在首轮申请就录满学生而提前关闭申请通道。如果考完研的同学这时才想申请这些专业已经申请不了，可以关注一些还未截止申请的类似、相关的专业，也可以考虑明年春季入学，甚至延期到明年秋季入学，以留出更充足的时间进行准备。对于一些语言能力薄弱或跨专业申请的学生，也可以考虑通过读硕士预科的途径过渡到硕士课程。

美国：

读桥梁课程可以过渡

留学方案：读桥梁课程。据新通留学顾问介绍，一般情况下，中国考研结果出来后，大多数的美国院校申请已截止。想要利用这段时间考出很高的GMAT或者GRE成绩也比较难。对于之前没准备过出国手续的同学来说，桥梁课程无疑是最好的选择，是本科与研究生之间一条很好的纽带。考研失利的同学一样有机会进入美国优质大学进行学习。

推荐院校：

南加州大学：南加州大学硕士预科课程针对拥有优秀的学术背景的学生，目前还没有参加托福和GRE、GMAT的考试，或者成绩还未达到直接入读南加州大学研究生直录的要求。在入读硕士预科的同时获得南加州大学硕士学位的有条件录取。

东北大学：东北大学的桥梁课程包括本科桥梁、硕士桥梁、硕士直录以及专升硕项目。一旦成功完成了桥梁课程，学生可以顺利进入选择的相应专业学习。

加州大学欧文分校：大学拥有诸多优秀的研究生专业，其研究生预备课程也为进入名校读研提供了途径。

英国：

申请时可暂不提交雅思成绩

留学方案一：申请今年秋季入学直录。

据启德教育留学顾问介绍，英国的硕士申请在去年9月就开放了，截至目前某些热门的学校和专业已关闭申请，但也有很多院校目前仍可提交申请，而且对于还没有参加过雅思考试的学生，大部分院校申请时可暂不提交雅思成绩，相当于给一段缓冲期。不过直录对学生平均分和语言要求较高。

留学方案二：申请硕士预科。想赶在今年秋季入学，但本科背景学校、平均分和雅思成绩没有达到要求，硕士预科课程也是一种选择。预科课程为大多数留学生提供缓冲适应期，学习的内容不仅有学术英语，还有硕士专业的部分课程，以便之后可以更快地适应硕士课程的节奏。硕士预科一般会有三个月、半年和一年的学习时长，一年有多次入学，包括1月、3月和9月。有些院校可提前3个月申请，当然如果希望申请到顶尖院校的硕士预科，“先到先得”仍然是不变的真理，提前一年也很正常。

推荐院校：拉夫堡大学、兰卡斯特大学、杜伦大学、巴斯大学、华威大学、利兹大学、东英吉利大学、格拉斯哥大学、南安普顿大学等。

加拿大：

达不到直录可先去读语言

留学方案一：申请9月直录。目前有部分高校的专业依然可以申请，且雅思最晚提交时间可以延迟到3月份，个别学校可以到4~5月。如果达不到直录的分数可以选择9月过去先读语言，2020年1月正式进入专业课。

留学方案二：硕士预科课程。目前加拿大有一些大学的硕士预科课程还是可以申请的，针对不准备考雅思，希望到加拿大提前适应语言环境及学习环境的同学可以选择去读硕士预科，经过几个月的预科准备后可申请今年9月入学的硕士课程。

留学方案三：申请明年1月入学。部分加拿大的大学和专业有1月开学，方便学生留有更多时间准备雅思或GRE，GMAT考试。

推荐院校：温莎大学、西安大略大学、布鲁克大学、新不伦瑞克大学、达尔豪斯大学等。

中国香港：

部分高校可用英语六级成绩申请

辟谣

升学方案一：香港大学、香港科技大学、香港中文大学。申请难度偏高需谨慎。部分热门专业（以商科为主）已截止申请，文科和理工科类截止较晚，少部分专业在4~5月截止申请。发放有条件录取极少，学术类考试接受雅思、托福、GMAT、GRE。

升学方案二：香港理工大学。大部分专业4月底截止申请，会有条件录取。学术类考试接受雅思、托福、GMAT、GRE。除英语语言类专业要求雅思在7分之外，其他专业基本都是雅思6.0或托福80分即可满足英语标准。自身条件过硬的申请人也可以无任何语言成绩先递交申请后补语言成绩。

升学方案三：接受大学英语六级成绩申请的院校。香港城市大学、香港岭南大学、香港浸会大学、香港教育大学这四所学校大部分专业除了接受常规语言成绩外，还额外接受大学英语六级成绩申请，要求分数段在430~500分之间。如申请人硬件条件过硬，就算没有语言成绩，学校的有条件录取发放也不吝啬，有条件录取对补交语言成绩的最后期限甚至可以放宽到同年5月或6月，给英语成绩一般的申请人以充足的备考刷分时间。

申请美国大学

不用再考SAT/ACT？

排名前50的名校绝大多数仍需要。

最近，网络上流传一篇标题为《美国上千所大学突然废除“入学考试”，百万中国学生丧失最大优势！》的文章让一些有意留美的学生和家长非常担心。文章讲的是以芝加哥大学为首的不少美国高校纷纷取消了对SAT/ACT考试的要求，改为看申请者的高中成绩、推荐信、论文和其他能展示才华和能力的资料。这样一来，许多擅长SAT/ACT考试的中国孩子就失去了优势。这是一条被错误解读的消息。记者了解到，这条消息早在去年6月份就发布了，之所以再次引起大家关注，也反映出大家对于美国名校申请的热衷。事实究竟是怎样的？对中国学生申请究竟有什么影响？记者进行了一番调查。