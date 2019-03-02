今明两年广东将再添数家国际学校

近年来国际学校发展迅速，广东地区已经成为国际学校最多的区域，在2019~2020年还将再增添数所新开学校，在未来一段时间内，依然是国际教育优质资源的集中地。

在越来越多的中国父母将孩子送往海外求学的同时，国外的名校也将目光投向了中国。近年来国际学校发展迅速，广东地区已经成为国际学校最多的区域，在2019~2020年还将再增添数所新开学校，在未来一段时间内，依然是国际教育优质资源的集中地。

英式学校发展高歌猛进

随着以外籍子女学校为主的教育集团、以民办学校为主的教育集团、以公立学校国际部为主的教育集团和以房企等其他性质为主的教育集团纷纷进军中国国际学校市场，国际学校数量在近年来快速增加，其中，海外名校在国内的“亲孩子”备受关注。据悉，已有450年历史，“英国九大公学”之一的哈罗公学，已先后在曼谷、北京、香港和上海成功创立哈罗国际学校。与招收外籍学生的北京、上海的哈罗国际学校不同，即将在明年开学的礼德学校珠海唐家湾校区以及珠海横琴校区，实际上是民办性质的国际化学校，可招收中国国籍以及外籍学生。其中，唐家湾礼德学校主要提供幼儿园和小学部分的教育，横琴校区提供中学课程和寄宿服务。

在海外名校纷纷开设中国校区的时候，合作方式也更加深入和本地化。费得斯公学校长Michael Spens对媒体表示，在很久以前就尝试要把学校扩展到英国校区以外，寻求一个国际合作伙伴。不是把费得斯的品牌借出去，而是双方共同运营一所学校，把双方的教学理念投入新的校区中。去年，苏格兰最负盛名的私立学校费得斯公学首个中国校区也正式确定落户广州增城，预计于今年开办。

事实上，在此之前，惠灵顿公学、威雅公学、德威公学等名校早已进入中国，且大有继续扩张的趋势。据统计，截至2018年第三季度，全国范围内国际学校的数量超过1000所，市场规模超过500亿元。其中，广东地区分布着140多所国际学校，位列全国第一，江苏、上海、北京紧随其后。在已知晓的2019、2020年即将新开的学校中，广东和江苏地区仍然是发展较快的地区。而英式学校相较美式学校有着高歌猛进的状态。

课程设置将是竞争核心

随着国际学校以及各种民办性质的国际化学校的大量出现，提供了多样化的教育资源，那么家长该如何选择？业内人士表示，如果教学环境、理念、课程等条件都差不多，不好做出抉择，不妨就以学校的背景做参考。哈罗国际教育研发部副总监孙彦坤则表示，随着越来越多海外名校进入中国教育市场，未来国际学校的竞争在于本地课程的设置。

与直接申请就读位于伦敦的哈罗公学最大不同是，在国内就读珠海的分校除了国际化课程，关于中国文化的课程将占有很大比例。既有与英国总部办学统一的标准，又弥补了中文学习的缺失，发展潜力更多元化。

据前哈罗曼谷校长、现任哈罗国际集团营运总监 Michael Farley介绍，哈罗礼德学校的课程设置是融汇中西两种文化精粹。在中小学阶段，课程以中国九年义务教育大纲为核心，同时融合英国国家课程的精髓和优势。自学前教育阶段，学生即在双语环境下浸润，培养出色流利的双语、学识水平以及鉴赏多元文化的能力。此外，课程更融入了当今最具前瞻性的教育理念，即培养学生创新和解决问题的思维。在课堂以外，学校同时提供种类异常丰富的主题课外活动，充分发掘和发展学生各项潜能。同时设立“升学及未来职业规划中心”，专门聘请拥有丰富的名校成功申请经验、且持有相关专业认证牌照的全职顾问，为学生和家长们提供专属定制的指导和协助。据悉，每一年，集团里获牛津、剑桥以及常春藤名校录取的毕业生比比皆是。沿袭哈罗传统，礼德学校的横琴校区将提供校园寄宿服务，并鼓励学生积极参与体验。

目前，诺德安达教育集团新双语学校已落户佛山，并将于2019年9月开学。诺德安达教育集团首席执行官 Andrew Fitzmaurice 表示：“佛山市诺德安达学校将采用中西融合的双语课程并配合先进的教学设施，在专注于中国文化传承的基础上，为学生带来学习模式的转变。学校践行的是深耕母语文化，通晓世界语言，培育全球视野，融通生命成长的教育内涵。通过学校所提供的各类国外学习机会，学生可以在一个独特的全球化环境中锻炼自己的各项技能。”