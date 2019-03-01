高新技校携手保时捷PEAP项目深化职业技能培训

PEAP项目是保时捷（中国）人才学院联手优秀职业院校，合作建立并运营的培训，旨在为职业院校的学生提供优秀的职业技能培训，创造就业机会，同时为保时捷（中国）经销商网络培养和输送专业技术、服务人才。

近日，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》中指出，要对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育和培训体系，优化学校、专业布局，深化办学体制改革和育人机制改革，以促进就业和适应产业发展需求为导向，鼓励和支持社会各界特别是企业积极支持职业教育，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。2月28日，保时捷为储备技术、服务人才，与广东省高新技术技工学校达成了保时捷（中国）品质实习生（PEAP）项目的合作，这是保时捷（中国）该项目在广东省第一家合作的学校，双方达成在机电维修岗位、钣金喷漆维修岗位、非技术岗位专业上进行实习生培训和师资培养。

启动仪式现场

广东省职业技术教研室副调研员、广东省技工院校教研会秘书长曹国平、保时捷（中国）汽车销售有限公司人才学院院长湛伟业、品质实习生项目经理李衡及广州高新教育集团董事长、广东省高新技术技工学校校长张天培等30余位嘉宾出席了项目启动仪式。

深化产教融合，开启校企合作新篇章

职业教育培养的人才要面向产业、面向市场，核心之一就是“产教融合，形成学校与企业一体的办学模式。”保时捷（中国）品质实习生项目在高新技校的落地，正是开创了职业教育校企合作、产教融合的新里程碑，也是广东省技工院校在校企合作领域加速发展的又一生动案例。

嘉宾、师生合影

据介绍，PEAP项目是保时捷（中国）人才学院联手优秀职业院校，合作建立并运营的培训，旨在为职业院校的学生提供优秀的职业技能培训，创造就业机会，同时为保时捷（中国）经销商网络培养和输送专业技术、服务人才。PEAP项目选拔出来的学生会通过在学校、保时捷培训中心和保时捷中心分阶段开展集训学习和企业学习，培养出具备保时捷“铜级技术”认证和助理级服务能力的青年员工。

保时捷（中国）汽车销售有限公司人才学院院长湛伟业先生表示这次与高新技校合作的PEAP项目也是基于学校、学生、用人单位以及保时捷（中国）人才学院四方共赢的一个项目，往后还将与高新技校在建立和完善实训基地方面进行多项深入的合作。

创新教学模式，实现职业教育新突破

记者采访中了解到，作为省内为数不多的万人技校，广东省高新技术技工学校经过十余年的发展与沉淀，现办学规模已跻身广东民办技工教育前列。该校始终坚持将深化校企合作、产教融合作为学校发展的动力之源和目标所向，自建或与企业合建产教平台，创新“一专业一产业多公司”教学模式，通过项目或产品引进，师生团队合作完成运营，融入教学与管理，做到“教、学、工、产、研”五位一体。汽车工程系是该校重点发展的系部，也是广州市职业教育的重点专业，目前拥有31个完善的实训场室，采用“模块化小班”教学模式，在校学生1300多人，双师型专业教师数十名。此次与保时捷（中国）的合作是一次深化产教融合方面新的突破。

该校四位汽修系老师被甄选进入保时捷（中国）PEAP项目师资培养计划

广州高新教育集团董事长、广东省高新技术技工学校校长张天培表示，学校此次携手保时捷（中国）合作，既是积极践行党和国家有关产教融合的政策、方针，同时也将以此为契机，大力推进校企深度融合，将保时捷一流的标准、理念和规范，引入到学校各专业系部中，用保时捷对于未来人才的要求，引领学校的人才培养工作，为学校实现一流企业认可、人民满意的高水平职业院校发挥重要助力。