南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

职教市场迎来“春天”，培训机构应坚持用户导向

2019-03-01 09:08 来源：南方网
字号减小 字号增大

近日，国家有关职业教育的重大政策接连出台。2月13日，国务院发布《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（以下简称《方案》）；2月23日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》。在这些新出台的文件中，都将职业教育提高到了前所未有的高度。对此，业内人士认为，职业教育将迎来新的“春天”。

受益于政策推动与需求提升等多重因素影响，国内职业教育市场近年来不断发展壮大。智研咨询发布的《2017-2022中国职业教育培训市场运行态势及投资战略研究报告》指出，2015年我国职业教育市场规模为4536亿元，同比增长10.56%；预计2020年将达11620亿元，2015-2020年年复合增长率为17.15%。国联证券有关数据显示，2018年我国在线职业教育用户规模将接近7000万，市场规模突破100亿元。

职业教育的改革与发展，离不开众多职业培训机构的参与和助力。有媒体分析指出，此次《方案》中提出，支持社会力量兴办职业教育培训，鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构，为企业参与职业教育打开了“绿灯”，将给参与企业带来重大机遇。除此，《方案》中还提出从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点(1+X证书制度)工作，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得各种职业等级证书，这对于提供相关培训服务的教育机构来说，无疑也会带来新的机遇。

据介绍，对于市场前景，深耕成人学历培训和职业教育领域16年的尚德机构创始人欧蓬充满信心。目前，尚德机构正不断升级教学、产品和服务，解决成人学习的各种痛点。针对成人学习普遍存在的“时间少、碎片化、难坚持”等问题，尚德机构在教学、技术等方面积极探索学习的最佳路径。

利用人工智能，尚德机构在历史大数据的基础上对关键考点进行分析和趋势预测。同时，结合学员学习的难点和偏爱的教学方式，为学员规划最优学习策略和最短学习路径。针对成人很难抽出大段时间用于学习、时间趋于碎片化的特点，尚德机构推出了娱乐化的小程序，让用户以游戏方式进行刷题，填补了学员的碎片化时间。

根据职业教育的特点，尚德机构还为学员提供更多实用性的增值服务。以尚德机构最大的职业教育学院为例，在每个月的公开课上为学员讲解金融、财会方面的最新资讯与知识，防止课本知识与社会脱节，让学员们更好地了解行业发展。该学院每个月都会与合作方共同举办专场招聘会。“我们在不断地给学生安排财务类专业的工作，比如某著名IT公司每个月都会从我们这里挑选6名学生去工作，另外我们还会请合作方专管财务的HR人员来给大家上公开课。”该学院负责人表示。正是通过这些努力，截至目前该学院已培养了30万左右的专业人才。

目前，尚德机构职业证书类培训涉及人力资源师、财务会计、教师资格证等多个项目。2014年6月起，尚德机构从线下培训全面转型为互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式。五年来，在这一模式基础上，尚德机构结合AI技术和对十几年来海量学员学习数据的分析，为学员提供个性化的教学指导和服务。

展望未来，尚德机构创始人欧蓬表示：“我特别坚定地相信，谁能把用户痛点解决了，谁能坚持做长期价值的事情，谁就会获得更好的行业红利。”

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第3、4期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235