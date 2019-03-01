职教市场迎来“春天”，培训机构应坚持用户导向

2月23日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》。在这些新出台的文件中，都将职业教育提高到了前所未有的高度。对此，业内人士认为，职业教育将迎来新的“春天”。

近日，国家有关职业教育的重大政策接连出台。2月13日，国务院发布《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（以下简称《方案》）；2月23日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》。在这些新出台的文件中，都将职业教育提高到了前所未有的高度。对此，业内人士认为，职业教育将迎来新的“春天”。

受益于政策推动与需求提升等多重因素影响，国内职业教育市场近年来不断发展壮大。智研咨询发布的《2017-2022中国职业教育培训市场运行态势及投资战略研究报告》指出，2015年我国职业教育市场规模为4536亿元，同比增长10.56%；预计2020年将达11620亿元，2015-2020年年复合增长率为17.15%。国联证券有关数据显示，2018年我国在线职业教育用户规模将接近7000万，市场规模突破100亿元。

职业教育的改革与发展，离不开众多职业培训机构的参与和助力。有媒体分析指出，此次《方案》中提出，支持社会力量兴办职业教育培训，鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构，为企业参与职业教育打开了“绿灯”，将给参与企业带来重大机遇。除此，《方案》中还提出从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点(1+X证书制度)工作，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得各种职业等级证书，这对于提供相关培训服务的教育机构来说，无疑也会带来新的机遇。

据介绍，对于市场前景，深耕成人学历培训和职业教育领域16年的尚德机构创始人欧蓬充满信心。目前，尚德机构正不断升级教学、产品和服务，解决成人学习的各种痛点。针对成人学习普遍存在的“时间少、碎片化、难坚持”等问题，尚德机构在教学、技术等方面积极探索学习的最佳路径。

利用人工智能，尚德机构在历史大数据的基础上对关键考点进行分析和趋势预测。同时，结合学员学习的难点和偏爱的教学方式，为学员规划最优学习策略和最短学习路径。针对成人很难抽出大段时间用于学习、时间趋于碎片化的特点，尚德机构推出了娱乐化的小程序，让用户以游戏方式进行刷题，填补了学员的碎片化时间。

根据职业教育的特点，尚德机构还为学员提供更多实用性的增值服务。以尚德机构最大的职业教育学院为例，在每个月的公开课上为学员讲解金融、财会方面的最新资讯与知识，防止课本知识与社会脱节，让学员们更好地了解行业发展。该学院每个月都会与合作方共同举办专场招聘会。“我们在不断地给学生安排财务类专业的工作，比如某著名IT公司每个月都会从我们这里挑选6名学生去工作，另外我们还会请合作方专管财务的HR人员来给大家上公开课。”该学院负责人表示。正是通过这些努力，截至目前该学院已培养了30万左右的专业人才。

目前，尚德机构职业证书类培训涉及人力资源师、财务会计、教师资格证等多个项目。2014年6月起，尚德机构从线下培训全面转型为互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式。五年来，在这一模式基础上，尚德机构结合AI技术和对十几年来海量学员学习数据的分析，为学员提供个性化的教学指导和服务。

展望未来，尚德机构创始人欧蓬表示：“我特别坚定地相信，谁能把用户痛点解决了，谁能坚持做长期价值的事情，谁就会获得更好的行业红利。”