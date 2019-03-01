教育部：乡村教师补助每月最高可达2000元

据介绍，2018年，在连片特困地区乡村教师生活补助政策上，中央财政划拨奖补资金45亿元，惠及中西部725个县8万多所学校127万名教师，补助最高的每月达到2000元。

26日上午，教育部召开新闻发布会，公布2018年全国教育事业基本情况。据介绍，2018年，在连片特困地区乡村教师生活补助政策上，中央财政划拨奖补资金45亿元，惠及中西部725个县8万多所学校127万名教师，补助最高的每月达到2000元。

发布会上，教育部教育工作司巡视员刘建同介绍称，乡村特别是贫困地区教师队伍建设历来是教师工作的难点和重点。当前，我国有乡村教师290多万人，其中中小学近250万人，幼儿园42万多人；40岁以下的青年教师近170万人，占58．3％。

如何推动乡村特别是贫困地区教师队伍建设、焕发新活力？刘建同强调以下七个方面

一是抓培养补充，为乡村特别是贫困地区输送大批高校毕业生。实施特岗计划，2006年以来招聘特岗教师75．4万人，覆盖中西部1000多个县、3万多所农村学校。其中，2018年招聘8．5万多人。推进师范生公费教育，通过在学免费、到岗退费等多种形式，加强乡村小学全科教师、乡村初中“一专多能”教师培养。截至目前，28个省份已吸引约33．5万名高校毕业生到乡村任教，其中2018年约4．5万人。

二是抓支教讲学，引进大批优秀教师到乡村特别是贫困地区从教服务。启动实施援藏援疆万名教师支教计划，19个省市2018年首批向西藏、新疆新增援派教师4000人。实施边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项，2018年扩大将“三区三州”等深度贫困地区纳入实施范围，选派2．4万多名优秀教师到受援县支教。启动实施银龄讲学计划，2018年招募1800名退休优秀教师到中西部乡村支教，到2020年计划招募1万名。

三是抓待遇改善，增强乡村教师获得感幸福感。实施连片特困地区乡村教师生活补助政策，2013年以来中央财政划拨奖补资金157亿元，其中2018年45亿元，惠及中西部725个县8万多所学校127万名教师，补助最高的每月达到2000元。北京、上海、浙江、广东、天津、辽宁、福建、海南等东部8个省市自主实施，总投入62亿多元，惠及乡村教师68．8万人。

四是抓交流轮岗，促进城乡教师资源均衡配置。实施县（区）域内义务教育学校校长教师交流轮岗，重点引导优秀校长和骨干教师向农村地区、薄弱学校流动。目前，30个省份出台了省级层面实施意见，正在按要求加快推进。推进“县（区）管校聘”管理改革示范区建设，先行先试、以点带面，探索突破交流轮岗制度瓶颈。

五是抓编制统一，保证乡村学校开齐国家规定课程。实行城乡统一的中小学教职工编制标准，对学生规模较小的村小和教学点按照生师比与班师比相结合的办法核定，确保基本开齐开足国家规定课程。

六是抓专业发展，提高乡村特别是贫困地区教师队伍整体素质。实施国培计划，2018年倾斜支持连片特困地区县和国贫县特别是深度贫困地区，组织中小学教师信息技术应用能力提升工程7个培训平台支援“三区三州”，共培训教师校长约120万人次。倾斜职称评审，推动地方实现县域内城乡岗位结构比例平衡。对长期在艰苦地区乡村学校任教的教师实行定向评价、定向使用制度，有条件的地方可进行单独评审。

七是抓荣誉表彰，增强乡村教师职业责任感使命感。实施乡村优秀青年教师培养奖励计划，2018年起每年遴选300人，每人奖励1万元，连续实施5年。为在乡村学校长期从教教师发放荣誉证书，中央为在乡村学校从教30年的在岗和离退休教师颁发，截至2018年发放410多万册。

据悉，下一步，将继续深入落实乡村教师支持计划，进一步加强乡村特别是贫困地区教师队伍建设，谋划新周期推进思路，实施好已有政策项目，努力建设一支符合乡村特别是贫困地区需要的新时代教师队伍，为确保到2020年全国各地同步进入小康社会提供强有力的师资支持。