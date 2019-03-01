艺考：综合文化素质门槛提高

记者日前从多所著名艺术类高校获悉，各校艺考文化课分数线屡创新高，对考生综合文化素养提出更高要求。

记者日前从多所著名艺术类高校获悉，各校艺考文化课分数线屡创新高，对考生综合文化素养提出更高要求。

2019年，中央戏剧学院导演系等3个系的文化课成绩要求达到考生所在省份一本线的75%至85%，较以往有明显提升。中国传媒大学所有艺术类本科专业考生，均须在初试环节参加由学校统一组织的文化素养基础测试，初试科目在原有语数英类别基础上增加文史哲类别。数据显示，有16030名考生选择了参加文史哲的考试，占总报考人数约三分之一。

教育部此前发布的部分特殊类型招生基本要求规定：2019年，艺术生高考文化课录取控制分数线将分别不低于当地高考二本线的70%或75%。去年的要求是不低于当地二本线的65%。

多所高校招生部门负责人解释，艺考竞争激烈，加之考生在专业领域分数上升空间已近饱和，这就使得对考生文化课成绩要求必然提高。

北京电影学院党委书记侯光明认为，提高文化课成绩分数线,有利于选拔拥有广阔视野、创造潜力大的学生。“从多年来的教学经验看，文化课成绩好、综合素质高的学生，多数更容易在艺术的道路上走得更稳、更远，对提高演艺圈整体从业素质有重要作用。”

“重视文化底蕴的养成，会给整个演艺圈带来积极影响。”电影《流浪地球》的导演郭帆说，“当文艺工作者的成就真正取决于专业实力与底蕴，就能打破对颜值、流量、人设等的迷信，营造‘拼作品’的良好行业环境。”