@毕业生，求职应聘警惕6大陷阱

寒假已结束，春季招聘逐渐进入高峰期，不少同学又开始忙于找工作了。然而，在招聘中，一些不法分子利用大学生缺少社会经验、求职心切的心理，趁机实施诈骗。

寒假已结束，春季招聘逐渐进入高峰期，不少同学又开始忙于找工作了。然而，在招聘中，一些不法分子利用大学生缺少社会经验、求职心切的心理，趁机实施诈骗。

求职过程中怎样预防骗局的发生？需要警惕哪些陷阱？随小编一起看↓↓↓

警惕“黑中介”

“黑中介”是指某些非法机构以介绍工作为名，向求职者变相收取各种名目费用。

典型案例

小胥去某中介公司找工作，缴纳了200元押金后，接到的工作任务是在电线杆上刷公司宣传广告。但这份工作他仅干了1个小时就被联防队员勒令停工了，理由是违背市容管理条例。身无分文的小胥只好找中介求助，却被告知押金不能退。随后找到了工商所的工作人员，才了解到这家公司是一家曾被取缔的黑中介。

防范提示

求职者要核实中介机构营业执照的经营范围是否包括职业介绍业务，是否具备《人力资源服务许可证》。

警惕“假兼职”

“假兼职”是指某些诈骗人员打着高薪兼职、点击鼠标就赚钱、刷单返现等幌子进行金融诈骗。

典型案例

诈骗人员发布“兼职刷单，立马返现；足不出户，月薪过万”的信息，炮制出“兼职刷单”陷阱。一名受害人称其在收到“兼职刷单”短信后，按照短信提供的指引刷单返现，结果被骗走1.8万余元。警方调查发现，每天都有人因刷单返现被骗，被骗人数高达数万。

防范提示

求职者不要轻信既轻松又赚钱的“好差事”，应树立正确的求职观、就业观。同时，要注意保护个人信息，不要轻易泄露银行卡、网银和支付宝密码等信息，不要随意打开陌生网址链接。

警惕“乱收费”

“乱收费”是指用人单位或者中介机构以工作为名收取报名费、服装费、体检费、培训费、押金、岗位稳定金、资料审核费等费用。

典型案例

一些中介公司与一些骗子公司或“皮包公司”合作，先由中介公司以推荐工作为名收取报名费、服务费等，后由“骗子公司”或“皮包公司”假装招聘员工，收取体检费、服装费、押金等费用，再编织种种理由拒绝求职者上岗或中途辞退。还有一些中介公司在醒目地点张贴高薪酬、优福利等诱人招聘启事吸引求职人员上门，在收取一定的服务费、培训费后便称职位已满，并承诺尽快联系合适的单位，然后找各种借口敷衍。

防范提示

求职者谨记，应聘工作本身并不需要任何费用，对于将先交报名费、培训费等作为条件的招聘面试都要谨慎对待。入职体检通常都是要求求职者自行到二甲以上医院进行，正规单位不会代收体检费用。

警惕“扣证件”

“扣证件”是指用人单位或中介机构借保管或经办社会保险、申办工资卡等业务名义，扣押求职者身份证、毕业证、学位证等个人证件原件。

典型案例

李某到某公司工作，公司负责人要求代管身份证，李某把身份证给老板后就去上班了。可一到上班地点却发现，所谓的“大企业”，只是一间普通小作坊。实际工作与当初承诺的工种、工作强度、工作环境等都有很大出入。李某要求辞职并归还身份证，可老板不仅不归还身份证，还直接开口向他讨要违约金。

防范提示

任何单位和个人都没有权利扣留他人证件原件，求职者不要将证件原件交付他人，如有需要，仅向有关人员出示即可。需要提供证件复印或者影印件的，要在合适位置注明具体用途。

警惕“培训贷”

“培训贷”是指某些培训机构将高薪就业作为诱饵，向求职人员承诺培训后包就业，但须向指定借贷机构贷款支付培训费用。

典型案例

王某即将大学毕业，急于找工作的情形下听信某培训学校“培训后高薪就业”的承诺，在培训前按要求向某借贷机构办理了贷款。然而，培训结束后，该学校并未兑现承诺，还让王某欠下了一大笔债务。王某意识到受骗，但因难以证明对方欺诈，最终无力维护自身权益。

防范提示

求职者要增强辨别和防范意识，参加培训前一要看培训机构是否具备培训资质，二要看经营范围是否包含培训内容，三要看承诺薪资是否与社会同等岗位条件薪资水平大体一致。同时，要注意保留足够的材料，一旦发现被骗，请立即向有关部门报案。

警惕非法传销

非法传销是指组织者或经营者通过发展人员，要求其缴纳费用或者以购买商品等方式，取得加入或发展他人的资格，牟取非法利益的行为。

典型案例

非法传销一般以亲友极力推荐的途径传播，基本都以轻松赚大钱、无需面试直接上岗为噱头，面试或工作地点都比较偏僻且转换频繁，公司业务不能清晰说明。张某即将毕业，听同学陈某介绍说有高薪工作。虽然工作地点偏僻，张某还是被高薪打动。当他到达工作地点后，却被传销组织控制住。一开始，所有人都与张某专门攀谈友谊，却不提工作内容，后来就向张某介绍“网络营销”。张某意识到被骗后想要离开，可房门已被锁死。张某想逃走的意图被发现，换来一顿拳打脚踢。张某家长报警后，民警将其救出。

防范提示

求职者要了解国家有关禁止传销的法规规定，掌握识别传销的基本知识；自觉抵制各种诱惑，坚信“天上不会掉馅饼”，树立勤劳致富、拒绝传销的防范意识。

（来源：微言教育）