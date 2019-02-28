教育部：我国即将进入高等教育普及化阶段

我们已经建成了世界上规模最大的高等教育体系，2018年，我国高等教育毛入学率达到48.1%，即将由高等教育大众化阶段迈入普及化阶段。

26日，教育部召开发布会介绍2018年教育事业发展情况。教育部高等教育司副司长范海林表示，我们已经建成了世界上规模最大的高等教育体系，2018年，我国高等教育毛入学率达到48.1%，即将由高等教育大众化阶段迈入普及化阶段。

这里有一组关于高等教育的数据。教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，2018年全国共有普通高等学校2663所，这里面包含了独立学院265所，比上年增加32所。其中，本科院校1245所，比上年增加2所，高职（专科）院校1418所，比上年增加30所。另有研究生培养单位815个，各种形式的高等教育在学总规模为3833万人。

全国普通本专科招生790.99万人，比上年增长3.87%。全国普通本专科共有在校生2831.03万人，比上年增长2.81%。全国共招生研究生85.80万人，比上年增长6.43%。在学研究生273.13万人，比上年增长3.47%。其中，在学博士生38.95万人，在学硕士研究生234.17万人。

除了数量，也要质量。范海林表示，去年，高等教育司围绕高等教育内涵发展、提升质量干了十件大事，包括召开新时代全国高等学校本科教育工作会议，大力发展新工科、新医科、新农科、新文科，发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，推进信息技术与教育教学深度融合，评选高等教育国家级教学成果奖等。