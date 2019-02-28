8省市2018年启动高考综合改革，方案将由各省市向社会发布

目前，8省市结合本地高中办学条件、师资队伍、教学组织等实际，因地制宜制订了改革方案，将由各省市向社会发布。

2014年，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》以来，各项重点改革任务扎实推进，取得了积极成效。2017年，上海、浙江第一批高考综合改革试点平稳落地，北京、天津、山东、海南第二批改革试点顺利启动。两批试点省份在完善高中育人方式、增强学生综合素质、优化高校选才方式等方面进行了积极探索，取得了有益经验。

2018年，为贯彻全国教育大会精神，积极稳妥地推进高考改革，按照“坚定改革方向、坚持稳中求进、注重综合施策”的基本思路，教育部在有关省份开展改革条件自评的基础上，组织国家教育考试指导委员会专家对申请启动改革的省份逐省进行了实地评估，确定河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省市启动高考综合改革，从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。2018年，上述8省市已就启动改革工作对本地教育系统进行了安排和部署。

目前，8省市结合本地高中办学条件、师资队伍、教学组织等实际，因地制宜制订了改革方案，将由各省市向社会发布。

下一步，教育部将继续按照“时间服从质量、进度服从效果”的原则，组织专家对后续省份进行实地评估，成熟一个进入一个，确保改革蹄疾步稳、有序推进。

（教育部新闻办）