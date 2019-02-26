广州天河区新添一家私立幼儿园，引入英国教育部幼教理念

民办幼儿园发展迅速，一定程度上缓解了幼教资源供不应求的问题。同时，以特色差异化办学受到越来越父母的青睐。

随着“二孩”政策的开放和家庭结构的改变，我国的托育难题急剧显现出来。

民办幼儿园发展迅速，一定程度上缓解了幼教资源供不应求的问题。同时，以特色差异化办学受到越来越父母的青睐。

近日，广州市天河区新添一家英加美幼儿园，引入欧洲知名幼儿早期教育体系——EYFS（Early Years Foundation Stage）。据介绍，该教育体系由英国教育部自2000年立专项调研，超过7000名专家、学者和教师参与，历时12年形成。

来自英国教育部的推荐

随着越来越多英国教育机构与中国国内开展合作，英国早期基础教育体系如今愈发受到中国家长和幼教人士的关注，。

英国教育界认为，比起传授所谓“真实而正确的知识”，教会儿童如何交流显然更有价值。教育者和儿童不应该是不成熟的、保护者和被保护者的关系，而应该形成一种基于友谊，自发形成的自然愉悦且充满探索的人际关系。孩子优势性格的培养，除了家庭教育，幼儿园阶段的教育也显得至关重要。

EYFS是英国政府提出建立的早教体系，英国教育部自2000年立专项调研而成。整个调研历时12年，在全球20多个国家开展，对来自141所各类学前教育机构的3000名3岁到11岁儿童进行长期追踪研究，期间总计发出45,000份相关咨询文件，确认了0-5岁阶段的早期教育能更有效地促进低龄儿童的发展。

作为有史以来最大规模的早期教育跟踪及效果评估项目之一，EYFS在2008年9月起被正式纳入英格兰《儿童保育法案》(Childcare Act 2006)，在法律框架下形成了EYFS幼儿教育方案，以此促进0-5岁学前儿童早教水平，促进幼儿发展，为幼儿未来学习和生活打下坚实的基础。

将东西方教育理念融会贯通

广州市天河区英加美幼儿园位于广州市天河区广汕公路旁的天河新开发区地域，全园占地面积为5000多平方米，建筑面积3000多平米，还有近2000平方米的户外活动场地，设有音乐室、戏剧舞蹈教室、多媒体教室、图书室、国学室、手工工艺室、迷你厨乐室、科学探究室、感官游戏室和户外体验蔬果园等生活和学习场所，共设15个班，加上每班采用小班双鱼制教学，园区总共可以容纳450名学生。

据了解，EYFS课程模式深受福禄贝尔、蒙台梭利、意大利瑞吉欧、华福德教育理念启发，结合中国教育家陶行知先生“生活即教育，社会即学校，教学做合一”的教育观念，致力于将国外先进的教育理念与中国传统文化教育相融合，创设浸润式英语、中文双语学习、生活的环境，课程内容多元化，致力培养每个孩子成为健康、自信、有能力、有责任心且掌握多语言的世界公民。为广州以及周边城区0~6岁幼儿家庭提供国际化精英学前教育服务。

目前开设课程有：

0~6岁 ECA亲子早教课程：全脑启智、艺术、烹饪、体适能

2~3岁 托育班：ECA启动核能课程、体适能、音乐、艺术、阅读、英文游戏等

3~6岁 幼儿园教育：ECA成长核能课程、七大领域主题课程、英文课程、国学、烹饪、体适能、表演、阅读等

4~12岁 优能拓展课程：足球、篮球、音乐、舞蹈、棋艺、骑马、击剑等

EYFS的教育理念：

根据专家对早期教育方式进行的科学研究，EYFS确立了28项早期教育目标，117个评价标准。EYFS早教体系涵盖幼儿成长各个领域的学习，主要包含七个学习领域：

1.沟通、语言和文字(communication and language)

2.身体的发展(physical development)

3.个人、社会和情感发展(personal, social and emotional development)

4.读写(literacy)

5.数学(mathematics)

6.对世界的理解(understanding the world)

7.表现力和艺术设计(expressive arts and design)

简而言之，EYFS的目标是给0-5岁的幼儿提供一个能连续发展和学习的体系，使他们在生活中获得更好的发展机会，让每个幼儿都能成长为身心健康，拥有安全感的成功而快乐的人。

在此宗旨下，EYFS的课程主要由愉悦而富有挑战性的游戏组成，强调幼儿的活动参与，重视幼儿的兴趣与成就，以多元的、相互关联的模块全方位地发展幼儿的各项潜能。例如EYFS会根据不同年龄阶段的幼儿进行有目的的课程设置，使幼儿能够准备如何去学习，学会如何交朋友和玩耍，能够知道自己的需求和表达自己的想法。