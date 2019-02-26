广州：关停575家不合格校外培训机构

目前，1890家存在问题的学科类校外培训机构全部整治完毕。关停575家不合格机构，1108家机构承诺不再从事中小学学科类培训业务。

近日，广州市政府部门定期新闻发布会在广州市新闻中心举行。发布会上，广州市教育局通报了广州市校外培训机构专项治理工作进展情况及下一步工作安排。目前，1890家存在问题的学科类校外培训机构全部整治完毕。关停575家不合格机构，1108家机构承诺不再从事中小学学科类培训业务。

156家机构新取得办学许可证

去年，由市教育局牵头，公安、民政、人社、市场监管等各部门共同参与，开展了校外培训机构专项整治行动。5次行动共出动执法人员2511人次，实地清查809家机构。全市统筹，街(镇)发力，共摸查校外培训机构8562家，其中学科类培训机构 2263 家，非学科类培训机构6299家。市、区联动，建立了详实的工作台账并严格落实整改销号制度，1890家存在问题的学科类校外培训机构全部整治完毕。专项行动共关停575家机构，1108家机构承诺不再从事中小学学科类培训业务。

针对专项治理过程中的重难点问题，市教育局牵头做好排查化解和应急处置，联合公安部门提前关注举办者信息，杜绝少数机构停业退费可能出现的携款逃跑问题；联合消防部门跟进存在安全隐患机构的后续整改，并为机构办理办学许可证等开通绿色通道；联合市场监管部门整治机构虚假宣传、违规招生等问题。明确标准和规范要求相结合，形成良币驱逐劣币的净化机制。第一时间明确治理要求、亮明底牌，对该关停的机构坚决关停，其中，529家不合格机构自己主动关停。与此同时，教育部门着力引导培训机构规范办学，专门出台了培训机构《申请办理办学许可证操作指引》。目前，已有156家机构新取得办学许可证。建设了“广州市校外培训机构专项治理平台”，在平台建立培训机构“一户一册”电子台账，实时掌握整治进度。采用月报表和周报表制度，分区逐项统计排查摸底和完成整改情况并定期通报。

建设校外培训机构管理平台

下一步，广州将继续开展“回头看”，坚决抵制和查处违规组织竞赛、“密考”等违规行为，公布校外培训机构黑白名单，强化对培训机构的监督管理。继续规范校外培训机构办学许可证审批办理流程，促使培训机构形成“先合规再办学”的新理念，积极探索校外培训机构集中办学等模式。借鉴花都经验，集中建设一个或者多个公益普惠的智慧城，制定校外培训机构治理工作指导意见，继续规范培训机构的培训内容、培训安排、师资配备和日常管理。进一步加强培训机构党建工作，提高党的组织和党的工作覆盖质量，坚持党建引导，促使校外培训服务上新水平。推进“广州市校外培训机构管理平台”建设，推动实现在线审批办学许可证、培训机构课程备案、培训机构年度信用评价等功能。

广州市教育局相关负责人表示，促进校外培训机构的健康发展，还要形成校内校外“新共识”，切实减负，杜绝“密考”。“有业内人士认为，教师备课，作业设计、作业批改、教学分析，比给学生布置海量作业更加有作用。对此我们表示认可，希望老师还在这四个环节多下工夫，减负不减质量。同时，也希望家长能够形成正确科学的教育观念，配合学校减负。”