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游泳将正式纳入中考考核项目？教育部回应：不属实

2019-02-25 07:30 来源：扬子晚报
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　　据教育部新闻办公室官方微博消息，针对近期网传“教育部明确表示国家中考将游泳项目作为考核项目”一事，教育部近日发布回应称该消息不属实，具体考核项目由各地结合实际情况确定，没有将游泳作为统一必考项目。

　　2016年，国务院办公厅出台《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》明确规定，中小学要把学生参加体育活动情况、学生体质健康状况和运动技能等级纳入初中、高中学业水平考试，纳入学生综合素质评价体系。各地要根据实际，科学确定体育考试分值或等第要求。同年，教育部出台了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，对推进中考改革工作进行了全面部署，充分发挥中考对发展素质教育的正确导向作用，着力破解唯分数论、学生负担过重、招生行为不规范等突出问题。这轮中考改革的目标是，到2020年左右初步形成依据初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式和规范有序、监督有力的管理机制，促进学生全面发展健康成长，维护教育公平。《指导意见》提出，要改革中考招生录取办法，选取试点地市从2017年开始改革录取计分科目的构成。

　　目前，各省份按照教育部的统一部署和要求，陆续出台了本地中考改革的实施意见，明确将体育科目纳入录取计分科目。各地依据《国家学生体质健康标准》制定体育科目考核办法，以跑、跳、投等基本体能和基本运动技能为考查重点，具体考核项目由各地结合实际情况确定，没有将游泳作为统一必考项目。有的地方结合实际，因地制宜将游泳作为体育科目考核项目，但并不代表所有地区都必须将游泳作为考核项目。

 

编辑： 柯丹洁

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