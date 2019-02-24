技术类人才成求职市场“香饽饽”

这在一定程度上反映了节后广东用工、返工情况的一大特征——除了对普工的持续需求外，企业单位对技术类人才、高层次人才的需求也与日俱增。

“春节过后，我们公司的人才需求主要集中在技术类、销售类岗位上。随着经济发展，人均薪酬水平较去年有所上涨。而无论什么时候，高层次人才都需要‘抢’。”在广州摘星者信息科技有限公司负责人事工作的郭小姐告诉记者。

“有技术在身，工作就好找。”22日凌晨，来自四川省广安市的务工人员蓝全国，乘坐全国首趟跨省返岗免费专列K4147号（四川广安—广东广州东）抵穗。他说：“我是做鞋厂机械维修的，技术含量高，听声音我就能判断机器的问题。以前去面试，150个人抢1个岗位，我能面试成功。我的期望月薪在12000-15000元左右，广东机会比较多，我想继续闯闯。”

这在一定程度上反映了节后广东用工、返工情况的一大特征——除了对普工的持续需求外，企业单位对技术类人才、高层次人才的需求也与日俱增。

全省已举办招聘活动超400场，提供岗位超50万个

“元宵节后预计将迎来又一个返岗高峰。”省人社厅相关负责人告诉记者，节后我省就业局势总体稳定，今年春节前有六成以上外省务工人员返乡过年，预计返乡过年的外省务工人员中将有九成以上返粤务工。截至目前，全省企业开工比例接近九成，节前返乡的外省籍务工人员节后返岗率已超过八成，异地务工人员流动和企业用工平稳有序。

2月20-22日，广东省人社厅联合四川省人社部门，组织举办了“粤就业、越幸福——川籍务工人员入粤返岗免费专列”活动，该列车也是全国首趟跨省返岗免费专列，共帮助已在粤就业（节前返乡）和节后新入粤就业的超1800名川籍务工人员入粤返岗就业，有效促进了节后企业用工平稳。

“这是我们贯彻落实‘稳就业’决策部署，切实推动我省‘促进就业九条’的举措之一。”据负责送车和接车的广东省人社厅副厅长葛国兴介绍，全省人社部门近期重点是推进“南粤春暖”就业服务系列活动，帮助异地务工人员返岗就业，满足企业招用工需求。

截至2月19日，全省已经举办各类招聘活动超过400场，提供就业岗位50多万个，促进8万多名求职者达成就业意向。省际劳务对接活动已经举办23场，提供就业岗位近4万个，促进6000多名求职者达成来粤就业意向。

珠三角用工需求突出广深两地上升明显

尽管省内各地招工都在火热进行，但相比其他区域，珠三角地区的用工需求更为突出。这与区域经济发展水平的差异存在一定关联。统计数据显示，今年第一季度，我省所处的华南地区预计扩招的企业占比将连续四个季度处于华东、华南、华西、华北四大区之首；我省广州、深圳两座城市的招聘需求上升也较为明显，预计扩招企业占比分别达到50.8%和45.2%。

记者从广州市人力资源市场服务中心了解到，今年广州预计节后企业补员16.49万人，占全市用工规模的1.9%。部分行业企业用工会出现一定程度缺口，但全市企业用工较为平稳。

东莞市人社局在春节前公布信息称，该市800多家企业节后将空缺岗位近10万个；江门节后用工需求也高达5.4万人。佛山方面，春节期间有约78%的异地务工人员返乡过节，预计到2月底，这些务工人员的返岗率将达90%。22日凌晨，K4147号入粤返岗免费专列抵穗后，佛山方面还派出了6辆大巴接务工人员返回工作单位。

为了满足企业单位节后用工需求，今年的“南粤春暖”活动省内外招聘对接活动同时发力，在深化广州、深圳、佛山、东莞等用工大市加强与省内精准扶贫对口帮扶市的人力资源合作的同时，又推进我省珠三角各市与广西、贵州、云南、四川等劳动力资源较为丰富的中西部地区对接，引进外省劳动力。

机械制造、互联网行业技术类岗位需求远超其他行业

近日，记者走访人才招聘市场、梳理招聘需求时发现，企业对技术类人才、高技能人才的需求十分突出。在全省各地开展的大型招聘活动中，既有面向一线普工和贫困劳动力的，也有面向技术技能人才的；岗位专业领域也进一步细分，出现了“粤菜师傅”“家政服务”等专场招聘活动。

统计数据显示，在全国层面，2019年第一季度技术类岗位需求最高，为36.4%。机械制造行业、互联网行业对技术类岗位需求远超其他行业，分别为60.7%、45.6%。同时，技术类岗位的薪酬水平亦高于其他岗位。

比如，在2月18日江门举办的南粤春暖、春风行动暨民营企业专场招聘会上，制造业职位占比就超过60%，占据主导地位；机械操作、叉车工、数控车工、维修电工等专业技术招聘岗位比例有所提高。这场招聘会提供的岗位平均月薪约3200元，部分道路设计工程师、水产养殖研发人员岗位月薪则超过万元。

省人社厅相关负责人指出，广东省正全力推动经济高质量发展，这会带来对技术类人才、高技能人才的更大需求。“对技术类人才的强烈需求已经不是一种新现象，是珠三角地区乃至广东产业转型升级、创新技术产业高速发展在人才市场上的直接反映。”中大咨询人才研究院院长王微见告诉记者。“比如佛山陶瓷业如今就已开始向高科技新材料产业方向转变，这对劳动力的技能水平提出了新的要求。”