穗指标到校分配比例从30%提至50%

指标到校是发挥优质教育资源的辐射带动作用的重要举措。

南方日报讯 （记者/陈芳庭 通讯员/穗考宣）指标到校是发挥优质教育资源的辐射带动作用的重要举措。2月22日，广州市招生考试委员会办公室发布《关于做好2019年指标到校工作的通知》（以下简称《通知》），对比2018年扩大了指标到校的招生学校范围，指标分配比例从30%提高到50%，部分指标计划按照指标考生数30∶1的比例直接分配给教育集团内的农村初中和薄弱学校。

《通知》明确，将指标到校的招生学校范围从2018年的公办国家级示范性普通高中学校扩大为公办国家级示范性普通高中学校和公办市示范性普通高中学校，广州2019年指标分配的比例为公办示范性普通高中招生总计划的50％，进一步扩大优质教育资源的覆盖范围，让更多的初中学生有较多机会升读优质高中，进一步促进义务教育优质均衡发展。

近年来，广州积极推进教育集团化，促进教育优质均衡发展。《通知》明确，成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中，按集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校的指标考生数30∶1的比例，确定直接分配给集团内相关初中的指标计划数。其中，农村初中的范围根据国家统计关于城乡分类列出的乡村学校为依据，低于中考平均分的教育集团内初中学校名单之后将在广州招考网公布。

报考公办示范性普通高中指标计划的学生，是具有广州市户籍或符合政策性照顾条件、同一所学校三年完整初中学籍且在该校就读到毕业或从市外转学到广州并在转入初中学校就读到毕业的初中应届毕业生。4月12日，符合指标生报考资格的考生名单将在广州招考网公布。

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广州中考体育考试2021年起提高中长跑标准

新增体育综合知识测试，足球篮球排球纳入考试

2月22日，广州市教育局发布《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见（征求意见稿）》（以下简称《实施意见》），新的《实施意见》中增设球类考试，提高了中长跑和一分钟跳绳的标准，体育考试总分由60分调整至70分。该《实施意见》将在2021年，即2018年秋季入学的七年级新生开始实施。

《实施意见》明确，在保留原有必考项目和体能选考项目的基础上，将足球、篮球、排球纳入体育考试，考生在三个球类选考项目中任选一项参加考试。

体育综合知识测试将在八年级学年学期末和其他科目期末考试一起安排测试。

2019年穗普通高中学校试行自主招生

不能组织考试，考生可填报两所普高

2019年，广州普通高中学校开始试行自主招生。2月22日，广州市教育局印发实施《关于2019年广州市普通高中学校试行自主招生的通知》（以下简称《通知》），规定2019年试行自主招生的学校范围为省、市属示范性普通高中（含国家级示范性普通高中和市示范性普通高中）和每区1所区属示范性普通高中（经区教育局选定、市招考办备案）。

《通知》明确，各普通高中学校申报自主招生计划不得超过本校招生计划的10%，具体计划由招生学校申报、主管教育行政部门初核，市教育局审核后统筹下达，体育、艺术特长生招生在普通高中自主招生范围内统筹安排，具体方案另行制定。《通知》要求普通高中不能组织考试，要以学生综合表现评价为重要参考，鼓励创新考核办法，对考生的个性特长、综合素质作出全面考查和准确评价。

《通知》明确，在报名时，考生最多可填报2所普通高中学校，进入考核名单的考生填报志愿时，在提前批，录取前独立招生学校填报并确定1所学校参加综合能力考核。报考公办普通高中自主招生的来穗人员随迁子女，须符合报考公办普通高中的条件和“公办普通高中招收符合条件的随迁子女不得超过学校自主招生计划的8%”的要求。