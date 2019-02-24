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教育部：将启动职业院校教师教学创新团队建设

2019-02-24 07:23 来源：新华网 郭亚丽
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　　19日，教育部召开新闻发布会对“双师型”教师队伍建设有关情况予以介绍。据教育部教师工作司副司长黄伟介绍，2018年，我国职业院校专任教师133.2万人，其中，中职专任教师83.4万人，高职专任教师49.8万人。“双师型”教师总量为45.56万人。教育部教师工作司副司长黄伟表示，下一步“双师型”教师队伍建设将把以下几点作为工作重点：

　　一是完善“双师型”特色教师队伍建设制度。研制《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》。建立健全分层分类的职教教师专业标准体系，明确新时代“双师型”教师素养的国家要求。优化职业技术师范院校布局结构，构建以师范院校为主体、综合性大学参与、产教融合的职教师资培养新体系。建立“双师型”教师资格准入、任用管理制度。

　　二是建设引领教学模式改革的教师创新团队。印发《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》。聚焦战略重点领域，建设一批国家级职业院校教师教学创新团队，推动实施基于职业工作过程的模块化课程、项目式教学。实施职业院校教师素质提高计划，分级打造师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的青年骨干教师、专业带头人、教学名师等高层次人才队伍。

　　三是聚焦“1+X”证书制度开展教师全员培训。对接“1+X”证书制度试点和行动导向的模块化教学改革，培育一批职业技能等级证书培训教师。全面落实教师5年一周期的全员轮训，探索建立新教师为期1年的教育见习和为期3年的企业实践制度。实施职业院校教师境外培训计划，分年度、分批次选派职业院校骨干教师校长赴德国研修，学习借鉴“双元制”职业教育先进经验。

　　四是建设校企人员双向交流协作共同体。建立校企共建的100个教师培养培训基地和100个教师企业实践基地。职业院校、应用型本科高校教师每年至少1个月在企业或实训基地实训。完善“固定岗+流动岗”资源配置新机制，支持中职、高职、应用型本科高校聘请产业导师到学校任教，遴选、建设兼职教师资源库。

编辑： 柯丹洁

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