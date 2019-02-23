志愿填报，我们是认真的！

南方新闻网将为您提供最权威、最精准、最高效的服务，“线上资讯互动+线下活动”帮您解决“志愿填报”这个令您头疼的问题。

孩子现阶段很迷茫，作为家长我该怎么做？

孩子想要上军检院校，应该从哪里获取信息？

到底应该专业优先还是学校优先？好迷茫......

志愿填报政策怎么看？

XX学校今年招多少人？投档分数如何？

现在的我比孩子都紧张，应该怎么办？

志愿填报怎么做？从哪些渠道可以学习？

......

高考已进入紧张冲刺阶段，可能您看着孩子学习已经投入很多时间，但对未来的选择还是很迷茫，而您对此却一无所知，或束手无策。在家长群里，各种各样的问题令你焦虑不安。

别担心，南方新闻网将为您提供最权威、最精准、最高效的服务，“线上资讯互动+线下活动”帮您解决“志愿填报”这个令您头疼的问题。

由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季”项目以“高考招生咨询会”和“高考实验室”两大品牌系列活动为抓手，面向全省，围绕解决“填报志愿”这个社会核心痛点，搭建“家+校+媒”互动交流平台。

2018年共举办了30场卓有成效的线下品牌活动。深入联动广州、佛山、深圳、江门、东莞、惠州共6个地市，建立了一个集21所高校，10余所省内知名高中、20余名教育专家在内的产品资源矩阵。

2019年广东高考招生咨询会即将于三月底正式启动啦！

线上线下全新升级

爆款产品助力指导

模拟案例细致讲解

方法理论干货满满

让您

从零基础成为填报达人，

摆脱焦虑与不安的情绪！

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最强大

近30所国内重点名校招办老师面对面讲解高校政策

最干货

8大领域数十名资深专家联袂出席并进行线上线下互动及分享

最精华

《广东2019年高考志愿填报指南》

悄悄告诉你

广东高考招生咨询会是由南方报业传媒集团主办，南方日报融媒体矩阵承办的大型的公益活动，自2014年起至今已连续举办5届，场场爆满，一票难求！要及时留意我们活动平台参与互动及抢票噢！

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