广东高校“升学榜”出炉！谁的母校最“学霸”？

随着经济社会发展，我国对高层次人才需求增加，越来越多的大学毕业生决定继续深造。具体到广东高校，毕业生的深造比例有多高？哪所高校毕业生的深造比例最高？

随着经济社会发展，我国对高层次人才需求增加，越来越多的大学毕业生决定继续深造。具体到广东高校，毕业生的深造比例有多高？哪所高校毕业生的深造比例最高？

在发布“薪酬榜”后，21日南方教育智库继续独家推出广东高校“升学榜”，梳理全省123所高校发布的《2018年毕业生就业质量年度报告》的关键数据，聚焦毕业生的深造路径和升学比例。其中南方医科大学、中山大学、广州医科大学本科毕业生国内升学率位列前3名，均超过33%。

省内高校吸引力增强：

南方医、中大、广州医国内升学率超33%

近3年来，全省高校毕业生的国内升学率不断提升。

南方教育智库统计，截至2月中旬，全省有123所高校发布了2018届相关数据。其中，“冲一流”类别的高校本科毕业生国内升学率领先，其中南方医科大学39.99%、中山大学33.31%、广州医科大学33.09%位列前3名，均超过33%。华南理工大学26.29%、广州中医药大学21.29%、南方科技大学19.22%、暨南大学15.90%、华南师范大学13.57%、华南农业大学12.43%和岭南师范学院9.31%，分别位列第4名至第10名。

医科大学和具有较大医学院规模的综合性高校国内升学率居高，这与医药行业专业性较强相关。“我们预估，未来几年，医学报考研究生人数还将持续增加，儿科、全科、精神医学等专业受政策导向影响可能成为增长点。”南方医科大学教务处副处长朱汉祎表示，该校临床医学、预防医学、生物医学工程三个专业的卓越创新班升学率达70%以上，临床医学专业升学率整体达60%以上。近 3年本科生以第一作者发表SCI论文38篇，学生的创新知识素质、实践能力不断提升。

广东高水平大学建设成效显著，越来越多本科毕业生选择留在本校读研。中山大学2018届本科生国内升学人数全省最多达2322人，其中68.91%选择在本校读研，22.65%升入其他“双一流”高校；广州中医药大学55.9%毕业生升入本校深造，402名毕业生升入“双一流”高校深造，占全部国内升学人数的近七成；华南师范大学856人在国内升学，物理与电信工程学院、数学科学学院升学人数较多；岭南师范大学国内升学率领跑粤东西北高校，有515名毕业生升入华南师范大学、广州大学等省内重点高校，96.47%的学生仍在本专业或相关专业深造。

境外留学成趋势：

UIC、南科大、中大位列前3名

去年教育部透露，2017年我国出国留学人数首次突破60万大关，达60.84万人，同比增长11.74%，持续保持世界最大留学生生源国地位。

近3年来，部分广东高校的境外留学率节节攀升。其中北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院67.92%、南方科技大学33.46%、中山大学18.24%位居前3名，与上一年的排位一致。广东外语外贸大学14.65%、暨南大学13.60%、华南理工大学11.88%、深圳大学11.66%、华南师范大学5.98%、汕头大学5.33%、广州美术学院5.02%位列第4名至第10名。

“我们不断开拓世界一流大学的优质资源、搭建海外交流平台和渠道，使学生兼具家国情怀和国际担当。”华南理工大学副校长邱学青说，华南理工大学人才培养目标之一就是通过国际化战略不断提升人才的国际胜任力。目前开展各类高水平海外交流项目近200项，每年派出学生赴海外达1300多人次，与加州大学伯克利分校、圣芭芭拉分校等世界知名大学开展联合培养项目。在校内，建成7个全英本科专业，231门全英本科课程，引入近100位海外名师讲授，为学生营造了良好的国际化学习氛围，让更多学生受益。

广东外语外贸大学境外留学人数显著提升，2018届共有275人升入世界排名前100名的高校深造。两所内地与香港合作创办的大学在境外留学率上处于全省前列。北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院持续多年保持全省第1位，此次共有811人留学，其中481人就读世界前100名的大学。香港中文大学（深圳）仅公布总升学率65.67%，该校就业处相关负责人介绍，升学率中绝大部分是境外留学，176名学生平均每人收到3份世界知名大学录取通知书。

“预计未来广东高校境外留学比例还会稳步上升，更多毕业生将拥有广阔的国际视野。”广州大学教育学院高等教育研究所副所长曾小军表示，广东高水平大学建设成效显著，新一轮高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划持续推进，越来越多高校注重学生的国际化培养，形成了“走出去”与“引进来”并重的格局。

高职深造通道宽广：

7所高职院校升学率超7个百分点

“专科生升学通道越来越畅通！”2018年9月1日起，《广东省职业教育条例》正式实施，明确要将职业教育延伸到本科、研究生层次，打破了职业教育天花板，让更多的职业学校学生有机会选择接受更高层次的学历教育。

近3年各高职升学数据显示，越来越多毕业生通过升学提升自身竞争力，尤其2018届升学率增长明显。其中有7所高职院校的毕业生升学率达到或超过7%，分别是广州松田职业学院9.96%、广东行政职业学院9.62%、广东邮电职业技术学院8.73%、广州华商职业学院8.06%、东莞职业技术学院8.05%、广东水利电力职业技术学院7.73%和广东科贸职业学院7.00%。

不久前，国务院发布《国家职业教育改革实施方案》，更为高职毕业生深造打通渠道。未来发展以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学研用结合为途径的专业学位研究生培养模式，开展本科层次职业教育试点，更多职业院校学生将获得利好。

“大部分学生会通过自考专升本或者专插本等形式继续提升学历，整体学习氛围浓厚，学生自主提升的积极性强。”广东行政职业学院相关负责人介绍，该校共有89名学生获专插本录取，升入广东培正学院、吉林大学珠海学院等本科高校。

广东水利电力职业技术学院副院长蒋伯杰也表示，近年来学校通过专插本升学深造的毕业生日趋增多，2018届国内专插本升学的毕业生有300人，学校教学质量和人才培养水平不断提升。

注：1.数据来源为各高校毕业生就业质量年度报告；

2.“—”表示数据未公布