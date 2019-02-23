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39名高职生缘何成为国企争抢的“宝贝”

2019-02-23 07:32 来源：工人日报 孙喜保
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　　目前，许多国有企业尤其是央企在校园招聘时都有学历要求，本科及以上几乎是标准配置。在这种背景下，金陵石化2018年年底招聘的39名高职生却成了企业的“宝贝”，这些学生还没正式入职，就被其下属的各家公司盯上了，纷纷申请多要几个。为了防止这39个“宝贝”流失，金陵石化想尽办法，早早把他们“圈禁”起来进行岗前培训，“不给他们更多寻找其他工作的空间”。

　　堂堂央企内部竟然争抢起高职生，这种现象背后到底有哪些深层次原因？

　　一线技术岗青黄不接 大学生待不久，职校生进不来

　　据金陵石化相关负责人介绍，2019年春节前，这批员工就被企业召集起来培训，而且春节后还在继续培训。这种培训一方面是为了提高他们的业务能力，让他们提前适应工作，另一方面也是防止这批来之不易的人才流失。

　　金陵石化作为中石化下属的企业，许多本科生甚至硕士、博士生都挤破脑袋要进来，为什么还会这么重视几十名高职生？公司一位负责人告诉《工人日报》记者，目前企业急需一批技术工人，招聘这些高职生是为了充实一线操作岗位。

　　作为传统的石油炼化企业，一线工人是企业的主要力量，在生产中发挥着不可或缺的作用。但是前两年，企业转型升级，在招聘中设置了一些硬杠杠，比如至少是本科学历，企业已经两三年没招聘高职大专生了。

　　企业的发展自然少不了高学历的管理和科研人才，但也不能缺少一线技术工人。实际上，作为一家有着几十年历史的传统企业，目前该企业在技术工人岗位上确实出现了新的矛盾，一线技术工人年龄偏大，许多都已经四五十岁，工人队伍出现了青黄不接的迹象。

　　据企业的相关负责人介绍，目前有些岗位，老工人退休后新人补不上来，最后不得不一人顶两岗。这也只是权宜之计，为了不耽误生产，还有一些岗位的工作不得不外包出去，但是炼油石化工是具有一定危险性的行业，工作外包也存在不小的风险，企业担负着很大的责任。

　　另一方面，企业招聘的大学生又在这些一线操作岗位上待不久、留不住，人才流失情况也开始出现。

　　“所以2018年总部给了这些大专生名额后，我们非常珍惜，赶紧去了几所对口高职院校，经过笔试面试迅速选拔了39人。”该企业一位负责人说，这部分人才将被充实到一线技术岗位上。

　　据了解，这些人才刚招聘完，虽然还要等半年才能毕业，但已经被企业下属的各家工司盯上了，都想多要几个“宝贝”。

　　让新员工愿意坚守一线岗位，要让人干得有希望、有奔头

　　从前些年该企业招聘员工的情况来看，许多高职生都在技术工人的岗位上做出了很好的成绩，有的进入企业两三年就能在技能大赛中崭露头角。更为重要的是，他们更愿意坚守在一线当一名技术工人。

　　据专家介绍，在德国等制造业发达的国家，许多岗位的技术工人终身从事这一职业，不会轻易换岗或者转行，这让他们更有条件将工作做得更加精细，这也是为何德国制造能够享誉世界的一个重要因素。

　　记者在采访中获悉，为了鼓励一线工人坚守岗位，金陵石化工资待遇向一线倾斜已经形成了制度，在这里当一名技术工人，不仅薪水、补贴普遍超过机关岗位，而且企业还为技术工人设置了完善的晋升通道，让他们干得有希望、有奔头。

　　比如按照规定，企业的顶级技术工人可以享受相当于副总师的待遇，目前企业就有两名技术工人享受了这样的待遇。另外企业还专门为技术工人设置了高级技师、主任技师等职称，目前企业高级以上职称的技术工人近50名，他们中相当一部分都可以享受企业中高层管理人员的待遇。

　　不仅如此，企业为了给技术工人提供更好的展示机会和舞台，每年都举办很多项技能大赛，获得技能大赛的选手不仅可以晋升职称，还可以获得相应的物质奖励。比如，对在2018年公司举办的技能比赛中获得金奖的职工，公司给予每人8000元的奖励。

　　记者在采访中获悉，这样的人才培养机制也让许多技术工人愿意一直在岗位上干下去，许多机关干部很羡慕一线倒班工人的待遇。

　　招70名大学生剩下不到10人 人才岗位错配现象亟待破解

　　记者在采访中了解到，目前，人才的错配现象在国有企业中并非个例，甚至在一些国家级重点工程中，大学生也流失严重，这让企业感到很苦恼。

　　国内某在建大型水电站一家参建的央企负责人对记者讲道，该企业四年前招聘的近70名大学生，如今仅剩下不到10人，人才流失极为严重。

　　业内人士指出，这一方面固然因为一些大学生缺少吃苦精神、不满待遇，但主要原因还是人才岗位的错配。

　　据记者了解，目前在许多国有企业，在技术工人的招聘和培养方面往往片面强调学历，要求本科以上、名校毕业，但这些高学历者往往与岗位很难匹配，尤其是许多大学生不愿意当技术工人。这一方面导致员工的才能无法充分发挥，另一方面又导致一线技术工人断档严重，高学历者留不住，高职、中职生又进不去，企业和人才都很为难。许多企业只能更多使用农民工，然后花费很大功夫去培训，但由于农民工的工作不稳定，企业需要不停地做重复工作，致使成本较高、效率低下。

　　记者在采访中发现，一方面管理者抱怨大学生眼高手低，另一方面大学生感觉学不到东西。实际上，在许多企业，一些一线岗位并不需要员工必须具备大学本科学历，有的岗位职校生能干得更好、更长久。相比本科生，职校生的适应性更强，他们愿意吃苦，同时流失率也较低。

　　目前国内比较著名的技术工人、大国工匠，不少人没有本科学历，相当一部分是技校毕业，但这并不妨碍他们在技术工人的岗位上取得优异成绩，作出突出贡献。如金陵石化的孙同根是中石化集团公司的技能大师，他当年入职时的学历也仅为中专生，但几十年来在自己的岗位上兢兢业业，成为企业顶级技术工人，如今在金陵石化享受着副总师级别的待遇。

　　近年来，随着越来越多的国企设置学历等门槛，职业院校、技校学生已经很难成为这些企业的正式职工，这在一定程度上打乱了以往技术工人的培养模式，也加剧了一线技术工人的匮乏。如今，一些国企也在想办法解决技工短缺的难题，比如有的企业规定，农民工在技术大赛中获奖，或者获得劳模等荣誉可以破格转成正式员工。但这种路径毕竟过窄，大多数人很难有这样的机会。

　　业内人士认为，金陵石化“争抢”高职生的现象正凸现出一种转折：一些国企在人才招聘方面开始变得务实，更接地气。

编辑： 柯丹洁

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