同学，开学你准备好了吗？

早莺争暖树，新燕啄春泥。又是一年开学季，中小学生们也应该收收心，整理好自己的学习用品，准备开学了。人民网小编整理了一些实用小攻略，除了准备好必要的物品，还要调整好心态，注意安全，快看看你准备好了吗？

早莺争暖树，新燕啄春泥。又是一年开学季，中小学生们也应该收收心，整理好自己的学习用品，准备开学了。人民网小编整理了一些实用小攻略，除了准备好必要的物品，还要调整好心态，注意安全，快看看你准备好了吗？

学习工具

学习的进步离不开学习工具的辅助，笔，笔记本，书立、作业纸，尺子，橡皮、U盘、文件夹等都是学习的好帮手，要记得带上相关文具。

如果是需要住校的同学，还需重点关注以下方面：

生活用品

生活类用品看似不起眼，但是一旦缺失，就会带来极大不便。耳塞、眼罩、牙具、挂钩、杯子、毛巾、护肤品、洗发水、沐浴露、刮胡刀（男生）、脸盆、梳子、开水壶、香皂、各种刷子、指甲刀，剪刀，针线包、锁、收纳盒、镜子、衣架、收纳袋、餐巾纸、雨伞、水杯等，你都带齐了吗？

衣物类

应季衣服和各种鞋子，尤其不要忽略拖鞋和运动鞋。

医药类

花露水、驱蚊水、风油精（不仅驱蚊止痒还提神醒脑），创可贴、个人常用药（如感冒药、腹泻药等常用药）等。

其他必需品

现金若干、银行卡、身份证、钥匙。

另外要及时调整自己的作息时间，尽量从开学前两天就开始调整，以便更好适应学校的学习节奏。最后，千万不要忘记带假期作业！

调整心态

1.要主动和家长进行良好有效的沟通，深入交流，让家长了解自己学习生活中遇到的障碍。要及时回顾寒假生活，总结收获和遗憾，分析原因。如果是因为自己学习状态不佳造成学习效率低下 ，此时要主动寻求心理辅导，开开心心的学习，最大化提高自己的学习效率。

2.温习旧知识，巩固新知识。对寒假作业的完成情况，及时查漏补缺，高质量地完成各类作业。制订高效的学习计划。不断重复是记忆的益友，能有效提高记忆效率，形成良好的记忆效果，在明确自己学习习惯前提下，按照计划学习。

3.早睡早起，提前调整生物钟，适应学校作息时间，有规律地作息，让心灵安静下来，摆正心态，迎接开学。

4、提前置办开学装备，逛逛图书馆或者书店，为新学期做些适当的准备。

注意安全

1.同学们在上下学途中，要做到不轻易相信陌生人，谨防各类骗局；住校同学要警惕上门推销东西的人，要知道天下没有免费的晚餐，陷阱往往以美丽的外表作为“诱饵”。

2.在食堂、校园超市、浴室等公共场所一定要带好随身物品，以防丢失。

3.重要物品随身携带，出寝室随手关门，准备好相关锁具。

4.住校同学要定期和爸爸妈妈视频，汇报自己的学习生活情况，不让家长们担心。

5.尽量乘坐校车或公共交通工具上下学，杜绝搭乘非法营运车辆，严禁乘坐非标三轮、四轮电瓶车。不随意穿行马路。